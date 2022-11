Podijeli:







Izvor: N1

Gost Pressinga bio je urednik poslovnog tjednika Lider, Miodrag Šajatović koji je prokomentirao situaciju s Fortenovom i arapskim ulaganjima.

“Sad se više nitko ne sjeća onog umirovljenika s 500 milijuna kuna na računu, to je već prošla godina, tako se može dogoditi da i ova priča za tjedan ili dva bude zaboravljena. Da nema sankcija zbog agresije Rusije na Ukrajinu, vjerojatno ova priča ne bi bila toliko atraktivna”, rekao je.

Navodi kako je najbitnije da se ne dogodi da kreditori krenu oštrije naplaćivati dugove koje ima Fortenova.

“Moramo iskoristiti situaciju kao povod da se politička javnost i elita te opća javnost u svih ovih 30 godina konačno okrenu prema stranim investitorima”, rekao je te dodao: “Kada gledamo HDZ-ov program, tamo ne piše kako bi se mi trebali odnositi prema stranim investitorima”.

Navodi kako u ovim trenucima znamo samo situacije oko Fortenove, pa onda njemački Allianz koji je otkazao poslušnost i na kraju MOL koji zatvara rafineriju u Rijeci. Pitanje je kakve mi strane investitore želimo jer ih ima i dobrih i loših. Ali, nemamo nacionalni konzensus oko stranih investitora”, rekao je.

Premalo poznajem Dubai, rekao je, vjerojatno je u priči kombinacija s Rusima, ali u jednom trenutku kad je kompanija privatizirana, morate dopustiti neku slobodu da se pokaže u kojem se smjeru kreće. Ili idemo u nešto što je neko državno vlasništvo. Danas smo sumnjičavi prema stranim investitorima, domaći krupni kapitalisti su na crnoj listi, državno vlasništvo nam ne odgovara. Što nam onda odgovara? Godina 1953. i društveno vlasništvo?”, upitao se.

Šajatović navodi kako Plenković možda ima informaciju više koju javnost nema i tu treba pričekati.

“Možda postoji neka varijanta oko destabiliziranja cijelog sustava Fortenove. To bi jedino moglo izazvati nervozu kod premijera”, rekao je pa dodao: “To je politički folklor koji se igra cijelo vrijeme kad nemate polugu da nešto riješite i u nadi da će za tjedan dana naići neka nova afera koja će pokriti ovu trenutnu”.

Navodi kako ovo pokazuje da je Ivica Todorić, koliko god napravio grešaka u zaduživanju, u proizvodnom smislu napravio dobru kompaniju. Primjerice Belje ili Jamnica”.

“Rekao bih da je uprava koja je došla oko Fortenove zadržala stvari, pitanje je koliko nam je ona važna. Najveći dio Fortenove je trgovina, u trgovini ima dovoljno kompanija koje mogu opstati ako Fortenova ili Konzum počnu padati”, rekao je.

“Ja tu ne vidim opasnost koja bi mogla uzdrmati nacionalnu ekonomiju”, rekao je te dodao: “Ovo će trajati 7 dana i onda će biti zaboravljeno. Na desetine stranih firmi već drže naše nacionalne resurse. Stranci su već preuzeli hrvatsku ekonomiju. Mi se tu i tamo povremeno sjetimo da bi nam to mogao biti problem ali nemamo odgovor. Ne znamo kakve strane investitore želimo”, kazao je.

Kad gledamo oporbene političare, kaže, vidimo sindrom prvog lica množine. “Mi moramo zaštiti nacionalne interese. Što to znači mi? Da moramo sve nacionalizirati pa napraviti državne firme ili da će vlast sistematičnije razgovarati s velikim poduzetnicima? Zaštita nacionalnih interesa je floskula”, rekao je.

Navodi kako se s jedne strane od mirovinskih fondova očekuje veliki povrat, a s druge strane ne želimo da oni ulaze u rizične poslove.

“Mirovinci su dežurni vatrogasci u Hrvatskoj, kad god je negdje frka onda se njih izvuče da ulože ovdje i ondje”, rekao je pa dodao: “Vujnovac je kupio skoro 30 posto Fortenove, ako je on spreman ulaziti u rizik, to je možda signal da to nije toliko rizičan posao”.

Kaže kako je ovo prvi put da se strani fond suprotstavio Vladi.

“Vjerujem da će arapski investitor na kraju ostvariti svoj cilj”, zaključio je.

