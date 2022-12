SDP i Možemo potpisuju novi sporazum u Zagrebu

Podijeli :

Izvor: N1

Do kraja godine Možemo! i zagrebački SDP i službeno bi trebali obnoviti koalicijsku suradnju, piše u utorak Večernji list.

Kako doznaje dnevnik sutra bi se u poslijepodnevnim satima napokon trebali sastati pregovarački timovi tih dviju političkih opcija s ciljem dogovora o novom koalicijskom sporazumu.

Onaj stari, na temelju kojega su SDP i Možemo! nakon izbora surađivali u Gradskoj skupštini, nije na snazi još od rujna. Tada ga je, podsjećamo, raskinuo tadašnji vrh zagrebačkog SDP-a na čelu s Viktorom Gotovcem, koji je ubrzo nakon toga izbačen iz stranke uz objašnjenje da je takav potez napravio mimo znanja predsjednika SDP-a Peđe Grbina.

Čiji je, usput budi rečeno, Gotovac bio izbor za čelo SDP-a na unutarstranački izborima i zbog čije je pobjede, među ostalim, tada napravljena i velika čistka među članstvom zagrebačke organizacije.

Novi sporazum sutra će dogovarati pregovarački timovi, a u onom SDP-ovom je uz aktualnog v.d. predsjednika organizacije Branka Kolarića i član vodstva SDP-a Ivan Račan, koji je isto tako bio jedan od glavnih kreatora raskinutog sporazuma.

Za razliku od prvog sporazuma, koji je imao 28 točaka, ovaj novi trebao bi ih imati samo desetak, a uglavnom je riječ o infrastrukturnim projektima koji su SDP-ovcima važni i za koje žele da budu realizirani do kraja mandata.

I iako sporazum čuvaju kao zmija noge kako si ne bi oslabili poziciju na razgovoru sutra s gradonačelnikom Zagreba Tomislavom Tomaševićem i njegovom ekipom, neslužbeno se čuje da će SDP-ovci inzistirati na uspostavljanju više centara za palijativnu skrb, da će tražiti dovršetak Doma zdravlja u Španskom, da se u funkciju stavi sva gradska imovina i da se tim novcem financiraju javni sadržaju, ali i da se u svakoj gradskoj četvrti napravi dječje igralište.

Zahtijevaju i gradnju podvožnjaka, ali i inzistiraju na unapređenju prometne mreže te traže da se napravi cjelovita prometna studija. Tražit će i da im se dade jamstvo da će se sustav riznice osposobiti najkasnije do sredine iduće godine, a zahtijevaju i da se do kraja godine završe sva imenovanja u gradskoj upravi, i to ne samo za pročelnike nego i za njihove pomoćnike.

Tema na kojoj bi, očekuju u SDP-u, moglo najviše “zaiskriti” jest njihov zahtjev da se zabrane imenovanja u upravna vijeća gradskih tvrtki iz redova gradskih zastupnika, što bi značilo da bi trebalo poništiti i sva dosadašnja takva imenovanja, piše novinarka Večernjeg lista Petra Maretić Žonja.

