Šefica Sindikata službenika: Ako do kraja tjedna ne dođe ponuda, kreću prosvjedi

Photo: Jurica Galoic/PIXSELL

Predsjednica Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika (SDLSN) Iva Šušković u utorak je pozdravila odluku Vrhovnog suda da je štrajk službenika i namještenika u sudovima zakonit te najavila da će ako do kraja tjedna ne dođe ponuda ministarstva, idući tjedan biti veliki prosvjed.

“Vjerujem da još ima nade za sve službenike, za sve namještenike, za državnu upravu, za sudstvo i da treba samo vjerovati. Ovo je jako važan dan za sve, ne samo za one u štrajku nego i za one koji će u budućnosti raditi u državnoj službi, u pravosuđu, za one koji će tek doći i za naš sindikat koji je napokon kreirao, podmećući svoja leđa, ovu sudsku praksu koja do danas nije postojala”, izjavila je Šušković Hini, komentirajući odluku Vrhovnog suda.

Vrhovni sud zaključio je da je štrajk službenika i namještenika u sudovima zakonit te da je organiziran u svrhu zaštite i promicanja gospodarskih i socijalnih interesa. Taj najviši sud u utorak je priopćio da je odbio žalbu države te potvrdilo raniju odluku zagrebačkog Županijskog suda “kojim je odbijen tužbeni zahtjev upravljen na utvrđenje nezakonitosti štrajka” u organizaciji SDLSN-a.

Šušković se nada da je i ovo dobar pokazatelj Vladi RH da je to što zastupa sindikat istina jer se ovdje radi o jadno plaćenim službenicima i namještenicima. “To vladi treba biti misao vodilja da trebaju nešto riješiti tim povećanjem plaća i da se naprosto tu više nema što čekati”, istaknula je Šušković.

Kaže da su članovi sindikata svojim zajedništvom pokazali da ne odustaju i da im povećanje plaća već odavno pripada, a presuda Vrhovnog suda je veliki pokazatelj da su zaista u pravu.

Štrajkaši traže povećanje od 400 eura

Upitana za daljnje korake, Šušković kaže da sada čekaju što će poslodavac napraviti jer očito su i oni čekali odluku Vrhovnog suda te da do kraja ovog tjedna očekuju ponudu Ministarstva pravosuđa i uprave “kako bi štrajk konačno riješili i kako bi ljudi ponovno krenuli u svoje radne aktivnosti jer poslovi koji su se smjeli prekidati čekaju upravo njih da ih odrade”.

“Ukoliko do kraja ovog tjedna ministarstvo ne ponudi ništa, spremamo se idući tjedan za jedan veliki mirni prosvjed”, poručila je Šušković. Kaže da misli da bi prosvjed mogao biti ispred ministarstva, ali da će o mogućoj lokaciji još odlučiti.

Ponovila je da traže povećanje od 400 eura u neto plaći te kaže da mogu razgovarati i o nešto nižem s obzirom na odluku Vlade o povećanju od 100 eura za sve, osobito ako se govori o najniže rangiranima. “Ali mi ostajemo pri našem povećanju od 400 eura pa ćemo vidjeti što će u ministarstvu ponuditi”, istaknula je.

Kaže da štrajkašima nije lako biti u štrajku, jer su svoj posao u sustavu naviknuli raditi savjesno i odgovorno. “Dakle, puno je posla, taj posao nekoga čeka i mislim da je na ministarstvu i vladi da potegnu potez i riješe ovu situaciju”, poručila je Šušković.

