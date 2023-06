U Hrvatskoj potvrđen trbušni tifus: Što je, kako se prenosi i kako se liječi?

Podijeli :

Pacijenti koji su unazad nekoliko dana primljeni na liječenje u Klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević imali su simptome trbušnog tifusa, a ta je dijagnoza i potvrđena kod jednog pacijenta, priopćili su iz bolnice.

Što je trbušni tifus i kako se prenosi?

Trbušni tifus je akutna zarazna bolest koju uzrokuje bakterija Salmonella typhi.

U pitanju je bolest koja je rijetka u razvijenim zemljama, budući da se bakterije trbušnog tifusa nalaze u izmetu i mokraći te se zbog loše higijene mogu prenijeti na hranu ili vodu i tako zaraziti druge osobe.

Zato se i za slučaj potvrđen u Zagrebu smatra da je uvezen.

Simptomi trbušnog tifusa

Nakon zaraze simptomi trbušnog tifusa počinju oko osmog do 14 dana zaraze, ali postupno. Osobe koje su zaražene mogu postati samo kliconoše bez razvijanja simptoma. Podaci pokazuju kako oko 3% ljudi zaraženih salmonelom izbacuju bakterije čak i duže od jedne godine.

Dok kod nekih ne izazivaju simptome, ovo su oni koji se postupno pojavljuju:

– povišena tjelesna temperatura – bol u zglobovima – grlobolja – zatvor – grčevi u trbuhu – gubitak apetita – osjetljivost u trbuhu

Među rjeđim simptomima trbušnog tifusa su bolno mokrenje, kašalj i krvarenje iz nosa. Povišena tjelesna temperatura se obično pojavljuje kao prvi znak i raste unutar tri dana te je vrlo visoka, do 39,4°C i to u trajanju do 14 dana. Bolest napreduje tako da se povišena tjelesna temperatura smanjuje tek pri kraju trećeg tjedna.

Povišena tjelesna temperatura uzrokuje sporije otkucaje srca, bol u cijelom tijelu te iznimnu iscrpljenost čitavog organizma. Kod nekih se bolesnika zbog dugotrajnosti povišene temperature može pojaviti delirij, sumanuto stanje ili koma.

Bolesnici oko tjedan dana nakon pojavljivanja simptoma trbušnog tifusa počinju dobivati nakupine ružičastih mrlja na koži koje traju nekoliko dana. Ovo se pojavljuje kod više od polovice bolesnika.

U trećem tjednu zaraze dolazi do povećanja jetre i slezene te bujanja limfnog tkiva crijeva. Ovo može uzrokovati krvarenja uslijed perforacije što je najčešća komplikacija trbušnog tifusa.

Ovo su još neke zabilježene komplikacije koje mogu imati lošu prognozu:

– ruptura crijeva i peritonitis – upala pluća – infekcija žučnog mjehura i jetre – infekcija krvi ili bakterijemija – infekcija kostiju ili osteomijelitis – infekcija srčanih zalistaka i moždanih ovojnica – infekcije bubrega i mokraćnog sustava – apsces zbog infekcije mišića

Liječenje i prevencija

Dijagnoza trbušnog tifusa potvrđuje se nakon prepoznavanja bakterija u kulturama krvi, stolice, mokraće i drugih tjelesnih tkiva. Nakon dijagnosticiranja bolesti, lijek protiv trbušnog tifusa daje se oralno na usta i pruža 70% zaštitu. Riječ je o antimikrobnim lijekovima koji se bolesniku daju uz vođenje računa o osjetljivosti na lijekove, dobi bolesnika i dostupnosti lijeka.

Lijek primaju ljudi koji su bili u kontaktu s bakterijom i onima koji su izloženi velikom riziku. Brzom antibiotskom terapijom se može izliječiti više od 99% slučajeva trbušnog tifusa. Osobe kod kojih dođe do smrtnog ishoda su obično slabo ishranjeni, vrlo stari ili vrlo mladi. Smrt obično nastupa nakon teških infekcija i kome uzrokovane dugotrajnom povišenom temperaturom.

Postoje određeni koraci prevencije trbušnog tifusa koje bi u obzir trebale uzeti osobe koje putuju u zemlje u kojima se pojavljuje ova bolest. To su:

– često pranje ruku – izbjegavanje konzumiranja sirove hrane – izbjegavanje konzumiranja hrane čuvane na sobnoj temperaturi – piti flaširanu vodu – drugu vodu prije konzumiranja prokuhati ili klorirati

Sprečavanje zaraze salmonelom i dobivanje trbušnog tifusa može se provesti cijepljenjem protiv tifusa. Prema stranicama HZJZ-a posljednji dijagnosticirani slučaj trbušnog tifusa u Hrvatskoj zbilježen je prije šest godina i to kod osobe koja se zarazila na festivalu u Italiji.

