Selak objasnio kako izgleda katapultiranje pilota: “U pitanju su sekunde”

Podijeli :

Izvor: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Legendarni umirovljeni pilot i brigadir Ivan Selak u Newsroomu je komentirao pad MiG-a. Podsjetimo, avion Hrvatskog ratnog zrakoplovstva MIG-21 dvosjed, srušio se u utorak tijekom planske obučne aktivnosti u Virovitičko-podravskoj županiji. Oba pilota su se uspješno katapultirala i prizemljila te su u stabilnom stanju. S mjesta nesreće prevezeni su u Zagreb.

“Zbog čega je došlo do katapultiranaj utvrdit će istraga. Navodno je došlo do problečma s motorom i posada je ispravno odlučila, da se ne može nastaviti let i odlučili su se katapultirati”, kazao je Selak.

Objasnio je da je riječ o jednostavnoj proceduri. “Treba nastojati smanjiti brzinu. Ako je došlo do otkaza motora, brzina se drastično smanjuje. Treba umsjeriti padnu točku aviona u smjeru nenaseljenog područja, što pretpostavljam da su piloti napravili. Nakon toga slijedi namještanje u sjedištu i katapultiranje. Bilo koji od pilota da povuče udvojene ručice za katapultiranje, obojica izlijeću van iz aviona i sustav dalje, bez obzira na to je li pilot pri svijesti ili ne, se odvaja mimo njegove volje, automatski. On se automatski odvaja od sjedišta i padobran se sam otvara, a na pilotu je da se nastoji prizmeljiti kako treba.”

VEZANA VIJEST UŽIVO Srušio se MiG! MORH: Piloti su u stabilnom stanju, izvan životne opasnosti

Selak navodi da su za taj proces u pitanju sekunde. Objasnio je i kako piloti nakon katapultiranja mogu stupiti u kontakt s onima koji ih traže.

“U kompletu za preživljavanje imate radio stanicu, a ako i helikopter ima tu fekvenciju, možete stupiti u kontakt s onima koji vas traže. Možete stupiti i kontakt mobitelom, ako imate mobitel i signal”, rekao je.

Oba su pilota živa, s tim da jedan od pilota ima ozljede nogu. Selak navodi da su takve ozljede možda nastale prilikom doskoka.

“Prilikom katapultiranja i doskoka ti ne biraš teren. Postoji mogućnost da ćeš pasti u šumu, na kamen, dalekovod, drvo, na neravan teren. Možeš i slomiti nogu. Ne birate mjesto doskoka kao u padobranstvu”, rekao je Selak.

Umirovljeni pilot navodi da su ovakce situacije rizik koji dolazi uz ovaj posao. Pojašnjava i da nije bitno koliko je avion star nego je li ispravan ili ne.

“Ovo je rizik posla. Svi će skočiti na to da su avioni stari. Ne postoje stari i novi nego ispravni i neispravni. Ja sam siguran u tehničare i inženjere HRZ-a. Nitko pametan ne bi potpisao da avion ide na let ako je neispravan. Avion je otišao na zadaću u ispravnom stanju. Ako je došlo do tehničke greške, to treba utvrditi istraga. Ovo je rizik posla. Čak i najsuvremeniji avioni F-35, poginula su tri ili četiri pilota, a nekoliko tih aviona je palo u ocean. Dakle, nije bitno koliko je avion star”, kazao je.

Ovrnuo se i na izjavu zastupnika Željka Sačića koji je poručio da se trebaju prizemljiti svi MiG-ovi.

“Neću savjetovati Daliću koga da uvede protiv Brazila pa tako savjetujem i Sačiću da ne priča gluposti. Ako ne znaš, ne pričaj gluposti, sad nakon nesreće, ‘ajmo prizemljiti sve avione. Hoćemo li prizemljiti sve aute ako nekom stane motor? Prizemljit ćemo neko vrijeme, dok traje istraga. Avioni su ispravni”, rekao je.

Selak navodi da su svi piloti uvježbani. “Svi su trenirani za ove situacije, apsolutno sve, to garantiram.”