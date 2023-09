Seljaci 14 mjeseci nakon epidemije saznali da neće dobiti odštetu

Podijeli :

Stočari iz Lonjskog polja kojima je prije nešto više od godinu dana uginula stoka zbog bedrenice, razočarani su državom jer im nije ispunila obećanje i isplatila odštetu.

Unatoč obvezi cijepljenja stoke, nadležne službe nisu procjepljivale velik dio Sisačko-moslavačke županije pa je lani od zaraze bedrenicom uginulo više stotina grla stoke, a oboljeli su i ljudi.

Od Ministarstva poljoprivrede mještani Osekova dobili su 14 mjeseci kasnije obavijest o odšteti samo za mlijeko, ali ne i za pomrlu stoku. Nemaju pravo na žalbu. Pitaju se kako će dalje, a kažu i da se desetak OPG-ova već ugasilo.

Josip Rodek (28) je budućnost zamišljao na svom OPG-u u Osekovu, a sada…

“Prije godinu dana štala je bila puna. Evo, sada se vidi, prazna je. Ne znam kako dalje. Osjećam se izdano, razočarano i ne znam kako dalje. Ako može, neka nam plate stoku koja je uginula, ako ne, odoh u Njemačku”, izjavio je Josip.

Ovi ljudi su ogorčeni jer država odbija isplatiti odštetu za više stotina krava stradalih u epidemiji opasne zarazne bolesti bedrenice koja je izbila prije godinu dana.

“Doživjeli smo jednu veliku kalvariju. Izgubili smo između 50 i 60 posto matičnog stada. To je naš opstanak, od čega mi živimo i za što mi živimo. Ovo nije posao, ovo je način života”, naglasio je Ivica Makir.

Kako nam objašnjavaju mještani, problem je u tome što nadležne službe godinama nisu procjepljivale stoku na ovom području. I to unatoč naredbi Ministarstva poljoprivrede o procjepljivanju, i unatoč tome što se znalo da je potres 2020. dodatno povećao rizik od širenja spora bedrenice. Epidemija je izbila u ljeto prošle godine.

“Nakon 14 mjeseci počela su nam stizati rješenja da nam se odbija plaćanje goveda. Mi smo sad u velikom šoku i ne znamo što raditi. Da li ići s privatnom tužbom? Ako nam ne plate uginula goveda, mi jednostavno ne možemo dalje”, žali se Zdravko Kabić.

Od bedrenice su oboljeli i ljudi. Marko je u bolnici proveo dva mjeseca, a njegovi roditelji kažu da je jedva preživio. Na rukama su mu ostali ožiljci.

“Imao sam jake glavobolje, visoku temperaturu, trnulo mi je tijelo i nisam mogao iz kreveta uopće”, prepričao je Marko Makir.

Da se stoka redovito cijepila protiv bedrenice steklo bi imunitet i epidemija bi bila izbjegnuta. Mještani su očajni i strahuju da će ispaštati zbog propusta sustava. Da stvar bude gora, inspektorski zapisnici ni nakon 14 mjeseci nisu završeni.

“Jadno se osjećam. Ostao sam bez 50 posto stoke, starih krava matica. Svi smo razočarani. Pitanje je samo zašto se bedrenica posljednje cijepila na ovom području od 2007. do 2008. i do prošle godine nije. Znači da je to bio nečiji propust”, mišljenja je Nenad Rodek.

Vlado Trupec je zbog bedrenice bio prisiljen napustiti stočarstvo i naći novi posao u 58. godini.

“Što su obećali, od toga ništa. Nema se što očekivati, čemu se nadati”, shrvan je Vlado.

Nadu je izgubio i Željko Horvat. Cijeli je život posvetio stočarstvu, ali nakon što ove godine nije dobio ni poticaje, odlučio je napustiti obiteljski posao.

“Blago nemamo. Imao sam kobilu, uginula je. Što da radim, dobro da mi nismo umrli od te bedrenice… Napravio sam štalu prije osam godina. Šta ću sad s njom? Nemam stoke za staviti unutra za držati. I imam osmero djece, od nečeg moraju živjeti”, govori Željko.

