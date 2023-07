Anušić: Ne možemo dopustiti da svinjska kuga ubije slavonsku tradiciju

Podijeli :

Damir Spehar/PIXSELL

Olujno nevrijeme i svinjska kuga poharali su Slavoniju, na što se za N1 osvrnuo Ivan Anušić, potpredsjednik HDZ-a i Osječko-baranjski župan.

U županiji svinjske kuge nema, što je dobro jer se u njoj proizvodi trećina svinjskog mesa.

“Točnije, 35 posto se proizvodi u Osječko-baranjskoj županiji, preko 90 posto u Slavoniji, kad govorimo o hrvatskom tržištu. Još uvijek nemamo svinjsku kugu, držimo se pravila, kriterija i preduvjeta kako je ne bismo ni imali. Pozvali smo i ministricu poljoprivrede kako bismo zajedno radili na tome da se ona ni ne pojavi”, rekao je Anušić i dodao:

“Ništa ne želimo prepustiti slučaju pa smo se uključili u aktivnosti akcije prevencije širenja svinjske kuge. To nam je krucijalno i važno. Ne možemo dopustiti da afrička svinjska kuga ubije slavonsku tradiciju i za nas važnu gospodarsku granu. Jer, iduće godine bismo mogli ostati bez kulena, slanine, čvaraka, kobasica… bez onoga što čini proizvodnju i izvoz.”

Uistinu, realna je prijetnja da iduće godine ne bude kulena.

“Da, kulen se jedino u svijetu proizvodi ovdje u Slavoniji. Zato se proaktivno bavimo problemom svinjske kuge. Objašnjavamo svima koji su uključeni što se smije, što ne smije. Ne želimo doživjeti sudbinu gospodarstava gdje je eutanazirano na stotine svinja.”

Seljaci su se pobunili zbog toga, eutanazije zdravih svinja.

“Stalo se s tom praksom. Eutanazira se ono što se mora jer je taj virus izrazito otporan i zarazan”, naglasio je župan.

I nakon nevremena je bilo revolta, oni pogođeni njime su uvjereni da je država zakazala, da im nije dovoljno pomogla, da je zakasnila.

“Oni koji pretrpe štetu uvijek će reći da im je pomoć zakasnila. Pretrpjeli su velike štete, veće nego kombinirane štete od potresa u Petrinji i Zagrebu. Posebno u Vukovarsko-srijemskoj i Brodsko-posavskoj županiji. Ono što je ključno i bitno jest da Vlada odvaja 20 milijuna eura za pomoć. To je samo za početak, a kad dobijemo procjenu štete, moći će se reći koliko još ide gdje. Naravno, problem je ogroman, nakon prve oluje stigla je druga i neke kuće su srušene. Ogromne su to frustracije i problemi za te ljude. Mi smo susjednim županijama ponudili i dali pomoć, ali ono što ljudi trebaju jesu ruke, to im nedostaje”, navodi Anušić.

