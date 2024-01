Sever: Nije samo riječ o zakonu opasnih namjera nego o opasnom ponašanju onih koji donose odluke

Podijeli :

Predsjednica Europske federacije novinara i Sindikata novinara Hrvatske Maja Sever bila je gošća Newsnighta u kojem je s našim Ilijom Jandrićem komentirala novu verziju lex AP-a.

“Proširila bih formulaciju pa bih rekla da ovdje nije samo riječ o zakonu opasnih namjera nego o opasnom ponašanju onih koji donose odluke u našoj zemlji. Donošenje zakona bez jasne i uključive javne debate, bez uključiva predstavnika struke i onih kojih se to tiče – nas, novinarske struke je stvarno nedemokratski, neeuropski. Sjajno mi je što su premijer i ministrica govorili da to nema veze s pritiskom. S čim onda ima veze? Zašto je takav zakon prvotno predložen? Zašto su nas do jučer ujutro i premijer i njegovi zastupnici vrlo osorno uvjeravali, ismijavajući nas koji tvrdimo da to nije u redu, da je tako u 30 zemalja, da je tako u svakoj europskoj zemlji. Kako to da odjednom više nije? Gdje su dokazi da jest?”, upitala je novinarka Maja Sever.

Taj način je jednostavno pomalo zastrašujuć, rekla je.

“Javni dužnosnici ni sad nisu smjeli stati pred novinare i otkrivati što se događa u nekakvim procesima, a i odsad će to moći nastaviti tajnim kanalima. Najveće svjetske afere su otkrivene na taj način. Postavlja se pitanje kako bi bi bilo lijepo živjeti u državi u kojoj bi Plenković došao pred novinare i rekao da povlači članak 307.a i rekao: ‘Zaletio sam se, idemo ponovno. Jednostavno je nepotreban’. Zašto nisu slušali struku kad su pisali izmjene zakona”, kazala je.

Sever navodi da premijer i ministrica nekoga štite.

“Voljela bih da premijer povuče 307a pa idemo dalje, idemo ponovno. Praćenje i prisluškivanje ulazi na mala ili velika vrata čak i na europskoj razini člankom 4 europskog akta o medijskim slobodama. Mislim da mogućnost prisluškivanja uvijek postoji, istraživački novinari su pod pristiskom. Vrlo je teško danas se u Hrvatskoj baviti istraživačkim novinasrtvom. Kod nas je bojim se, sve na entuzijazmu i hrabrosti odličnih pojedinaca”, rekla je.

Također, Sever kaže kako će i kod lex AP-a i izbora glavnog državnog odvjetnika, nažalost biti onako kako odluči Andrej Plenković.

“Zašto HEP konačno ne odgovori na novinarsko pitanje koliko sredstava je dodijelio kojim medijima? Tko im brani? Podsjetila bih zastupnike i članove saborskog odbora da i oni ponovno zatraže objavljivanje tih podataka. Neću reći zarobljavanje medija, ali trebamo pričati o pokušaju zarobljavanja medija”, rekla je novinarka te se ovsrnula i na slobodu javnog servisa.

“Sve što su obećali i najavili mi nemamo, novi zakon o HRT-u nije ni taknut. Iskreno vjerujem u ideju javnog medijskog servisa. Svakom društvu je potreban jak neovisni medijski servis. Mislim da i sad HRT ima svijetlih trenutaka. Ono što je nažalost najvidljivije je informativni program gdje moramo biti jači i neovisniji”, zaključila je.

