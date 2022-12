Sever: Puno političara i drugih moćnika tužbe koriste kao pritisak novinare

Podijeli :

Izvor: N1

Kakva je bila godina koju napuštamo kada je riječ o stanju u medijima, medijskim slobodama, zaštiti novinara i povjerenju u medije za Novi dan govorila je predsjednica Europske federacije novinara i Sindikata novinara Hrvatske, Majom Sever.

“Statistika broja tužbi, prijetnji i napada na novinare, ove godine se u Europi povećala”, kaže Sever.

Kaže i kako se provodi projekt mapiranja svih vrsta prijetnji, te da je projekt sufinanciran iz EU fondova. Europske federacija novinara, a da su im HND i SNH partneri u tom projektu. “To je mehanizam koji funkcionira vrlo dobro. U prvih šest mjeseci ove godine na razini Europe bilo je 311 napada, prijetnji na novinare, sve to bez SLAPP tužbi. To su verbalni i fizički napadi. SLAPP tužbe su širi projekt, a tek prikupljamo podatke o tužbama. Da pojasnim: SLAPP tužbe su one kojima se zaista želi raditi pritisak na pravo javnosti, na novinare, na aktiviste. U Hrvatskoj je puno političara i drugih moćnika koji tužbe koriste kako bi prisilili medije na cenzuru i ušutkali ih”, objasnila je Maja Sever.

Po onoj staroj…”ubij glasnika”

Online i fizički napadi su od pandemije pojačani, ističe Sever. “Imamo i taj politički populizam, po onoj staroj ‘ubij glasnika’ najlakše je napadati novinare koji postavljaju pitanja”, dodaje

Ističe kako su hrvatske novinarke i novinari u lošem položaju. “EK je predložila preporuke za zaštitu sigurnosti novinara i detaljno nabrajaju što bi trebale države učiniti. Najdalje je u tome otišla Nizozemska gdje je najbolja suradnja medijskih kuća, policije, ministarstva i tužiteljstva”

Ministarstvo kulture i medija je napravilo važne iskorake

“Što se tiče suradnje s MUP-om i policijom, dijalog je otvoren i iskren. Razgovaramo o protokolu i suradnji medijskih kuća s policijom. To još nije zaživjelo, ali je daleko doguralo”, kaže Maja Sever. Smatra kako zaštitu novinara treba riješavati i poslodavac koji treba preuzeti dio odgovornosti.

“Treba educirati novinare, pojačati timove, osigurati zaštitnu opremu i prihološku pomoć nakon napada. Nakon što sam nedavno, na prosvjedu, uz druge novinare i sama napadnuta, vratla sam se u redakciju sama, nije ugodno bilo to gledati, ali pregledavala sam ponovno taj materijal, a kasnije čitala odvratne stvari koje pišu o nama”, podsjeća.

Kaže kad je riječ o suuradnji s institucijama, da su Ministarstvo kulture i medija i Odjel za medije zaista napravili važne iskorake.

“Tu je radna grupa u kojima su članovi HND-a i sindikata, u koju se uključuju suci. To je u preporukama koje je propisala EK. Treba educirati čitav niz osoba da bi se rano odbacile tužbe koje su SLAPP.”

SLAPP je kad visoki dužnosnik digne 40 tužbi protiv novinara…

Sever kaže kako ni novinari nisu svete krave.

“Naravno da me ljudi mogu tužiti, ali jedno je kad visoki dužnosnik digne 40 tužbi protiv medijskih kuća i novinara. To je SLAPP, a ne tužba”, objašnjava. Također, napominje, pozicija političara nosi odgovornost i kada im je teško čitati imaju mehanizam da se zaštite.

“U Hrvatskoj imaju jak mehanizam od lažnih informacija, a kleveta je još uvijek u krivičnom zakonu iako i to tražimo da se spusti”, kaže Sever i ističe da ako oni mogu optuživati da onda ljudi misle da je to dopušteno. “Uloga je i shvatiti čemu služi novinarstvo, a mi moramo služiti javnosti. Veika je odgovornost na nama.

Mnogi ljudi u medijskom sektoru rade u prekarnim uvjetima

“Mnogi ljudi u medijskom sektoru rade u prekarnim uvjetima. Krenut ću od freelancera. Imali smo nedavno tribinu o njima i dobro se nosila predstavnica Ministarstva rada. Dobro se nosila, nakon niza kritika rekla je da slobodne novinare zakonodavsto ne prepoznaje kao radnike. I to je bit problema”, kaže Sever i dodaje da su i oni radnici, nemaju prava na bolovanje i godišnji odmor. “Slijedimo preporuke EK o pravima freelancera na kolektivni ugovor”, kaže.

Božićnice na HRT-u – pobjeda sindikata!

Zaposlenici Hrvatske radiotelevizije, kojih je oko 2900, do kraja godine bit će isplaćena božićnica od 2 tisuće kuna u novcu, novčani bon u iznosu od 700 te tzv. godišnja nagrada svakom zaposleniku u iznosu od 5000 kuna u novcu. Sever je objasnila kako je to ispregovarano. .

“Je, reći ću i sad. Kad je Vlada objavila neoporezivi dodatak da zaposlenici prebrode krizu, istog trena smo kao reprezentativni sindikat, kroz kolektivni ugovor, krenuli pregovarati. Tražili smo da se primjeni to što je Vlada propisala. Svim povjerenicima sam poslala da traže i oni kako bi pomogli ljudima. Neoporezivi dodatak na kraju godine postoji od prije. To se piše pod nagrada ali je to pomoć radnicima u krizi. Kao sindikalistica ću reći: mnogi ljudi na HRT-u rade vrijedno i pošteno svoj posao, mnogi rade za 5, 5 i pol tisuća kuna nakon 20 godina staža. Drago mi je da će ti ljudi imati dostojanstven Božić”, objašnjava.

Također pozvala je kolegice i kolege da osnivaju podružnice sindikata.

“Ljudi, pet ljudi u kolektivu je potrebno da se osnuje podružnica. Na raspolaganju smo. Otvaramo pregovore, idemo razgovarati, socijalni dijalog. Imamo pravo po Ustavu i po Zakonom o radu. Pitanje dogovora radnika i poslodavca a ne samo poslodavca”, rekla je Maja Sever.

