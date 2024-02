Severinina odvjetnica za N1: Druge bi vjerojatno slomilo to što joj se događalo

Podijeli :

Severinina odvjetnica Jasminka Biloš gostovala je u N1 Dnevniku s Igorom Bobićem i komentirala odluku Županijskog suda u Splitu, kojom se Severini vratilo skrbništvo nad sinom te ga dijeli s bivšim suprugom Milanom Popovićem.

“Jako smo zadovoljne što je odluka donesena brzo jer bi svako čekanje bilo produljivanje agonije. Ta brzina je zadovoljavajuća i odlična. Bilo bi super kad bi se u svakom predmetu donosile u tako kratkom vremenu”, rekla je Biloš pa nastavila:

Oglasila se Severina: “Slavimo dva rođendana, a borba se nastavlja…”

“Ta odluka nije ono što je Severina tražila u tom postupku, to nije ni ono što je suprotna strana tražila. Ona je ustvari preispitivanje odluke koja je donesena 2019. pa je time više apsurdno razmatrati neke odluke i pravna mišljenja i zaključke koji su davno doneseni. U međuvremenu se puno stvari promijenilo, život i okolnosti koje su sad aktualne, ali ne mogu se primijeniti za ono vrijeme kad su donesene. No, jako je zadovoljna što je ovaj dio zapečaćen i može ići dalje.”

A to je traženje skrbništva. Ovo je vraćanje na prethodnu odluku.

“Ova odluka preispitivala je odluku iz 2019. Nakon 2022. su se drugi postupci vodili i koji su sad u tijeku, ali su momentalno zaleđeni i sad se ponovno mogu nastaviti i voditi kako bi se inače da nije bilo ove stanke i neočekivanog zapleta, koje nikome nije donijelo ništa dobro. Samo je zakompliciralo stvari”, objasnila je odvjetnica i dodala:

“Za jedan obiteljski postupak koji traje desetak godina, to je katastrofična. Strašno je da to traje tako dugo jer u djetetovom životu može biti više situacija i obrata. To je čak i za hrvatske prilike presedan.”

Bilo je namjere za odugovlačenjem?

“Ne mogu to tvrditi. Sa strane Severine nije bilo namjere. Za nju je to bilo stresno i prestrašno, nikome to nije dobro.”

Možda je oko brzine donošenja odluke suda u Splitu pomogao javni pritisak.

Severini sud u Splitu vratio sina!

“Podrška javnosti joj je puno značila, kao što bi svakom čovjeku. Dala joj je snagu i hrabrost sve izdržati. Takva kakva je, nije se slomila kroz sve te godine, što bi nekog drugog vjerojatno i slomilo. Odluka Županijskog suda bila je nužda da bude hitna, a koliko je pomogla javnost, ne mogu procjenjivati. No, bila je nužna.”

Kako dovesti do toga da svaka odluka bude tako brza i na dobrobit djeteta?

“U sklopu pravosuđa, kako je rekao i ministar, mora se poduzeti određene akcije kako bi se dovelo do toga da što je zakonom određeno kao hitan postupak i bude hitno. Vi sad imate postupke privremene mjere koje traju godinama. Ako nemate brzu sudsku odluku, nemate efikasno i učinkovito pravno sredstvo da zaštitite svoje prava i obaveze. Na tome se treba raditi”, istaknula je Biloš.

Mnoge nepoznate žene prolaze slične stvari kao Severina.

“Mislim da je svaki slučaj za sebe pojedinačan i ne može se generalno gledati na taj način da će tako biti u svakom postupku. Sigurno je da kad javnost problematizira neku situaciju, pokrene institucije da se nešto mijenja. Kad imate takvu reakciju javnosti na to što se događa, znate da nešto nije u redu. Ljudi su obeshrabreni i nemaju povjerenja da će se njihovi problemi riješiti”, kazala je odvjetnica.

Predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić je istupom u javnosti izazvao osude reakcijom, ali nije se ispričao.

“Njegov glasnogovornik je ispravio značaj onoga što je rekao, ali na neki način je to bila isprika jer je zapravo izjavio da nije tako mislio. Nije bila dobra ni izjava predsjednika Vijeća koji si je dao za pravo javno iskomentirati svoju odluku koju je donio i u tom komentaru sve koji misle drugačije nazvao, ne tim riječima, kvazipravnicima. Rekao je da sustav za takve situacije nema rješenja, što nije istina”, zaključila je Jasminka Biloš.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Selma Bajrami poslala poruku Severini: “Frustrirani muškarci koji se osvećuju preko djece…” Zbog ove žene Putin nikada nije mogao oprostiti Navaljnom, kao ni otkrivanje najtajnijeg objekta u Rusiji