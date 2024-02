Sindikalist o prosvjedu profesora: Onih 800 milijuna eura nije dovoljno, Vlada nam je dužna još podići plaće

Podijeli :

N1

Član Malog vijeća Sindikata znanosti i visokog obrazovanja te profesor na zagrebačkog Filozofskom fakultetu Dragan Bagić komentirao je u N1 Newsroomu s Ankom Bilić Keserović prosvjed prosvjetara i njihova očekivanja.

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs smatra da se s prosvjedom pretjeruje jer je prostora za dogovore dovoljno.

FOTO/VIDEO Profesori na prosvjedu tražili ostavku ministra: “Naš računovođa malog ima pa, molim lijepo, dignite ga svima!”

“Naš sindikat je ministru i svima drugima uključenima u proces prije mjesec dana poslao svoje očitovanje. Sve zahtjeve smo poslali i tada. Vlada je imala nekoliko iteracija od tog perioda i potvrdila da ne razumije naše zahtjeve. Ministar nas za cijelo to vrijeme nije pozvao na sastanak, kako bismo mu pojasnili ako nešto ne razumije”, rekao je Bagić.

Čuli smo od ministara da su sindikati bili uključeni u donošenje Uredbe o koeficijentima, čime su željeli pokazati postojanje dijaloga.

“To je bilo neadekvatno uključivanje, Vlada je obećala da će taj proces biti participativan i da će se temeljiti na socijalnom dijalogu, no to je bilo svojevrsno testiranje i puštanje probnih balona. Mislim da to nije nikakav socijalni dijalog. Inače, stručnjak sam za to područje i doktorirao sam na tome pa mogu reći da to nije bio nikakav socijalni dijalog. Nismo imali nijedan ozbiljan razgovor o meritumu i supstanci”, pojasnio je profesor.

Naglasio je da ozbiljnog sastanka nije bilo.

Sindikati obrazovanja imaju nove uvjete, evo što traže od Vlade

“Još moram reći da je ovo kupovanje vremena, a njega za ozbiljne razgovore više nema. Vlada mora Uredbu donijeti do 1. ožujka, ako želi da se nove plaće isplate u ožujku. Vremena za to nema i zato je održan prosvjed”, kaže Bagić i objašnjava što se onda može:

“Ako bi Vlada implementirala ono što smo naveli kao greške i prijedloge na 15 stranica, riješila bi probleme.”

Ipak, iluzorno je za očekivati obaviti takav posao u tako malo vremena.

“Cijeli proces je trebao drugačije izgledati. Reforma koja je bila potrebna i dobro zamišljena, koju su sindikati podržali, bit će provedena suprotno samom slovu zakona i logici stvari. Ovim prosvjedom i očitovanjem pokušali smo pomoći Vladi da obavi posao kako treba. Posao u koji je srljala zbog izbora. Vlada je dužna zaposlenicima u javnim službama dići plaće za još bar desetak posto. Onih 800 ili 900 milijuna eura koji se spominju su nešto što nam je Vlada dužna otprije i nema veze s ovom reformom”, zaključio je Dragan Bagić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

ANKETA / Hoćete li doći na prosvjed oporbe? Najstarije povrće koje su ljudi uzgajali danas podcjenjujemo, a čini čuda za zdravlje