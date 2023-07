Sindikalist: Vlada je sama kriva za štrajk

Podijeli :

Matija Kroflin, glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, gostovao je u Novom danu i komentirao novi Zakon o plaćama javnih i državnih službi.

On obuhvaća oko 220.000 zaposlenih i premijer Andrej Plenković tvrdi da takav “jedinstveni potez nikad nije zabilježen”. No, kako to komentira sindikalist Kroflin, posebno u kontekstu brojnih štrajkova, prijetnji štrajkovima i pritiscima prema vladajućima?

“Kad su prošle godine plaće snažno pale, ove je godine bilo za očekivati reakciju zaposlenika i njihovih sindikata kako se to ne bi ponovilo. Pritisci koji su ove godine uslijedili bili su sasvim očekivani. Mislim da je Vlada odigrala relativno loše. Politika plaća i manjak ideje kako unaprijediti materijalni status zaposlenika bio je loš. Plaće je trebalo dizati svima kroz linearna povećanja. To smo i predlagali”, rekao je Kroflin i dodao:

“Nejednakosti i nepravde u sustavu, koje su vidljive i prisutne, trebalo je riješiti kroz uredbe i Zakon o plaćama. No, vlast je išla okolnim putem, otvorila Pandorinu kutiju… Svi su vidjeli da lineranog rasta neće biti pa si sindikati nisu željeli dozvoliti da njihovi ljudi budu plaćama ispod troškova života. Zato su se odlučili boriti za one u svom sektoru. Do toga je doveo nesustavan pristup vladajućih i sad će to biti teško kroz nove uredbe ujednačiti. Zato, Vlada je za ovaj štrajk kriva zapravo sama.”

Naglasio je da svi ovi problemi nisu “od jučer” nego traju godinama.

“Uvijek se trebalo uštedjeti, uvijek bi se naglašavalo da se nema novca i sad imate eksploziju problema koje nije lako riješiti.”

Osvrnuo se i na probleme koje imaju njegovi članovi, odnosno, što to nosi sa sobom.

“Gotovo 30 posto naših članova je ostalo bez povišica koje su uslijedile i zato nam je jako bitno vidjeti što će se dogoditi s uredbama. Ti naši zaposlenici bez povećanja plaća su sad u lošoj situaciji i to dovodi do problema za budućnost jer se neće privući nove ljude u sustav.”

Iako se vladajući hvale kako nitko nije povećavao plaće kao oni, zaboravlja se teška prošla godina.

“Osnovica jest rasla oko 30 posto u mandatu ove Vlade, ali nije to bila samo njena volja. Podsjetit ću na najduži štrajk prije ovog, onog u prosvjeti. Taj je štrajk doveo do velikog rasta plaća, a to se prelilo na druge”, objasnio je Kroflin i napomenuo da su pregovori s vladajućima uvijek teški.

Komentirao je i štrajk u pravosuđu.

“Dovedeni su do ruba i nisu imali izbora jer troškovi života su veći od onoga što zarađuju. Vlada je odlukom o neplaćanju dana u štrajku pokazala socijalnu neosjetljivost, a zapravo se sama dovela u ovu situaciju”, zaključio je Matija Kroflin.

