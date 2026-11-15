"Sindikalna strana odbila je razgovarati o dvogodišnjoj ponudi te se fokusirala na 2027. Vlada je za tu godinu ponudila povećanje osnovice za 2 posto od 1. siječnja i za dodatnih 1,5 posto od 1. srpnja. Ponudila je i naknadu za topli obrok od 30 eura mjesečno od 1. travnja, koja bi od 1. listopada iznosila 50 eura. Sindikati su ponudu odbili", podsjećaju sindikati.