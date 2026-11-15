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Veliki sukob sindikata i Vlade oko plaća: Pokrenuto mirenje, prijeti štrajk
Jedanaest sindikata javnih službi izvijestilo je u nedjelju da su Gospodarsko-socijalno vijeće obavijestili o tome da zajednički pokreću postupak mirenja s Vladom, a ako mirenje ne uspije, napominju, sindikati imaju osnovu za zakonom propisane industrijske akcije pa i štrajk.
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U priopćenju koje potpisuju vodeći ljudi 11 sindikata javnih službi navodi se da su GSV o pokretanju mirenja obavijestili u petak te podsjećaju da je na četvrtom pregovaračkom sastanku, održanom 11. studenoga, Vlada iznijela konačnu ponudu za 2027. i 2028. godinu.
"Sindikalna strana odbila je razgovarati o dvogodišnjoj ponudi te se fokusirala na 2027. Vlada je za tu godinu ponudila povećanje osnovice za 2 posto od 1. siječnja i za dodatnih 1,5 posto od 1. srpnja. Ponudila je i naknadu za topli obrok od 30 eura mjesečno od 1. travnja, koja bi od 1. listopada iznosila 50 eura. Sindikati su ponudu odbili", podsjećaju sindikati.
Napominju i da plaće u privredi rastu znatno brže od plaća u javnim službama, a Vladina ponuda, tvrde, taj bi zaostatak u 2027. godini dodatno produbila.
"Sama Vlada u Nacrtu proračunskog plana za 2027. predviđa da će prosječna plaća u Hrvatskoj porasti za 6,5 posto, dok njezina ponuda rasta osnovice za javne službe u 2027. godini ne prati taj rast. Upravo je visina osnovice u siječnju 2027. predmet spora i razlog pokretanja postupka mirenja", objašnjavaju sindikati.
Dodaju i da je Vlada nedavno Uredbom povećala i minimalnu plaću za 2027. za 7,6 posto te ističu kako će, ako osnovica od 1. siječnja poraste za manje od 3 posto, plaća obračunata prema osnovici i koeficijentu za dio zaposlenih u javnim službama biti niža od minimalne.
Sindikati: Ne odstupamo od dva ključna zahtjeva
Sindikati naglašavaju u priopćenju da su "u dobroj vjeri, radi postizanja dogovora, odstupili od svojih početnih zahtjeva", ali da ne mogu "odstupiti od dva ključna zahtjeva".
"Plaća nijednog zaposlenika u javnim službama ne smije biti niža od minimalne plaće, a primanja u javnim službama u 2027. moraju rasti barem jednako kao prosječna plaća u privredi", poručuju sindikati.
Sve ostalo, naglašavaju, bila bi i drugu godinu zaredom šikanirajuća pozicija Vlade spram zaposlenih u javnim službama.
Navode i da Vlada već dvije godine s njima nije postigla dogovor o osnovici i materijalnim pravima te da "zbog njene opstrukcije zaposleni u obrazovanju, znanosti, zdravstvu, kulturi, socijalnoj skrbi i drugim dijelovima javnih službi već četiri godine nemaju granske kolektivne ugovore".
"Bilo bi dobro da Vlada ovo mirenje iskoristi za obnovu kolektivnih pregovora i unaprjeđenje pozicije javnih službenika bez čijeg rada nijedno društvo ne može funkcionirati", poručuje u priopćenju 11 sindikata.
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