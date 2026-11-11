NE POPUŠTAJU
Vladina zadnja ponuda: Rast osnovice sedam posto, ali sindikati traže više
Vlada je sindikatima državnih i javnih službi ponudila kumulativno povećanje osnovice plaća od 7 posto do srpnja 2028. te uvođenje naknade za prehranu od ukupno 70 eura, no dok će sindikati državnih službi ponudu dati na izjašnjavanje članstvu, javni sindikati najavili su postupak mirenja.
Vladin pregovarački tim, u kojem su sudjelovali ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić te ministar financija Tomislav Ćorić, iznio je u srijedu na odvojenim sastancima s predstavnicima državnih i javnih službi jednake finalne ponude.
Vlada je ponudila kumulativno povećanje osnovice za 7 posto do 1. srpnja 2028. godine, uz uvođenje sufinanciranja troškova prehrane u ukupnom iznosu od 70 eura. U 2027. godini predviđeno je povećanje osnovice od dva posto od 1. siječnja i dodatnih 1,5 posto od 1. srpnja, dok bi se u 2028. osnovica dodatno povećala.
Naknada za prehranu iznosila bi 50 eura u 2027. godini, odnosno 30 eura od 1. travnja i dodatnih 20 eura od 1. listopada, te još 20 eura u 2028. godini. Vrijednost paketa za 2027. procijenjena je na više od 300 milijuna eura za državne i javne službenike.
Ministar financija Tomislav Ćorić istaknuo je kako je riječ o finalnoj ponudi te da Vladin prijedlog, uzimajući u obzir gospodarska kretanja, izražava želju da se zaposlenima materijalna prava povećaju više od inflacije. Upozorio je da bi sve iznad ponuđenoga bilo neodgovorno prema financijskoj stabilnosti.
"Zahtjev javnih službi ne ostavlja prostor za dogovor jer proračun u ovom trenutku nije u stanju podnijeti takvo povećanje", rekao je Ćorić.
Ministar rada Alen Ružić rekao je da je ponuda usklađena sa stabilnošću javnih financija te da je predviđena zaštitna klauzula za razgovore o većem povećanju osnovice u slučaju da inflacija bude viša od očekivane, koja bi u 2027. prema projekcijama trebala biti ispod tri posto.
Javni sindikati traže veće povećanje osnovice
Predstavnici sindikata javnih službi Domagoj Rebić i Matija Kroflin odbacili su mogućnost pregovaranja o 2028., pozivajući se na Kolektivni ugovor koji, kako su istaknuli, propisuje da se o visini osnovice i drugim materijalnim pravima pregovara do donošenja proračuna u tekućoj godini za iduću godinu.
Rebić je potvrdio da su sindikati prihvatili Vladin prijedlog naknade za prehranu od 30 eura od 1. travnja i dodatnih 20 eura od 1. listopada 2027. te povećanje osnovice od 1,5 posto od 1. srpnja. Nisu, međutim, prihvatili Vladinu ponudu povećanja od dva posto od 1. siječnja, nego traže 3,7 posto.
Poručio je da će sindikati sami odlučiti kada će provesti izjašnjavanje članstva, najavivši pokretanje postupka mirenja kao zakonskog sredstva za postizanje dogovora.
Sindikati upozoravaju na zaostajanje plaća
Matija Kroflin pojasnio je da sindikati zahtjev za povećanjem osnovice od 3,7 posto temelje na potrebi nadoknade razlike između rasta osnovice i inflacije u 2026. godini te očekivanoj inflaciji u 2027., koja prema projekcijama Hrvatske narodne banke iznosi 2,9 posto.
Upozorio je da su plaće zaposlenih u javnim službama ove godine realno padale, dok su plaće drugih zaposlenih u Hrvatskoj rasle znatno više. Dodao je da bi njihov zahtjev, uz dodatnih 1,5 posto od srpnja, približno pratio očekivani rast plaća u Hrvatskoj od 5,3 posto u 2027. godini.
Kao dodatni argument naveo je Vladin prijedlog povećanja minimalne plaće za 7,6 posto, upozorivši da bi plaće dijela zaposlenih u javnim službama mogle ostati ispod njezine razine.
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