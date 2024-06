Sisačko-moslavački župan o obnovi u Sisku: Propala su sredstva iz Fonda solidarnosti

Podijeli :

Nikola Cutuk/Pixsell

Sisačko-moslavački župan Ivan Celjak bio je gost Novog dana u kojem je s našom Sandrom Križanec razgovarao o tome kako napreduje obnova Sisačko-moslavačke županije nakon potresa koji se dogodio prije više od tri godine.

“Obnova na području cijele Sisačko-moslavačke županije ide dobrom dinamikom, ali obnova na području grada Siska koja je u nadležnosti grada ne ide dobro, to jest, nema je. Propala su sredstva iz Fonda solidarnosti, on je imao svoj rok. To će ići na teret poreznih obveznika. Mi smo povukli 86,3 milijuna eura. Grad Sisak nije povukao skoro ništa”, rekao je Sisačko-moslavački župan Ivan Celjak.

Obnova nekadašnje Titove jahte traje već pet godina: “Za taj novac mogli smo napraviti pet vrtića!” Skupa obnova nakon potresa: Cijene radova penju se i preko 70 tisuća eura!

Također kaže: “Stalo mi je da se Sisak obnovi i da se razvija, gradonačelnica se nije odazvala niti na jedan sastanak. Jednostavno ne želi surađivati. Sisačko-moslavačka županija je u Sisku obnovila sve ono što je bilo u njenoj nadležnosti. Razvijamo cijelu Sisačko-moslavačku županiju s naglaskom na Sisak jer gradska vlast po tom pitanju ne radi ništa. Dolaskom ministra Branka Bačića stvari su se svakako ubrzale. On je pripremio zakon koji je omogućio izgradnju dodatnih 36 zgrada. Sisak će za godinu dana imati na raspolaganju 380 stanova više nego danas.”

Župan Celjak je objasnio kako se trenutno u Sisku ne može naći stan za kupnju.

“Ljudi iz Zagreba doseljavaju u Sisak, a mlade obitelji tamo ostaju. U Sisku je sav sadržaj udaljen deset minuta. Očekujemo da će Sisak napokon postati ono što je već trebao biti”, rekao je pa se dotaknuo i petrinjske obnove.

“Petrinja se sjajno razvija, grade se zgrade, obnavljaju se kuće”, kazao je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Stavljate li rajčicu i krastavac zajedno u salatu: Evo kako to djeluje na vaš organizam VIDEO / Jeste li znali za ovaj skriveni gumb u autu? Može očistiti filter za klimu i ukloniti neugodan miris