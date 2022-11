Podijeli:







Izvor: N1

Bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt u Novom je danu među ostalim komentirala reakciju austrijskog ministra na ulazak Hrvatske u Schengen.

“Mislim da je to ozbiljan politički problem”, rekla je Vesna Škare Ožbolt govoreći o porukama iz Austrije i dodala: “Broj migranata raste. U Austriji se odjednom pojavilo 74.000 migranata koji su zatražili azil, a nisu zatražili niti u jednoj drugoj državi i to je ozbiljan problem. Nadam se da se Hrvatskoj neće ponoviti 2015. kad smo zbog migrantske krize izvisili sa Schengenom. Sad je situacija drugačija, ali bilo bi čudno da Hrvatsku nakon svih ovih godina i kad su svi prihvatili ulazak u Schengen, da dođe do izuzetka i Hrvatska ostane bez Schengena. Česi su pripremili dvije zasebne odluke, jednu za Hrvatsku, drugu za Bugarsku i Rumunjsku, ali ni to nije jamstvo. Dosta se očekuje sutra od sastanka hrvatskog i austrijskog premijera. Preko Srbije i Albanije najviše dolaze izbjeglice prema Austriji i Njemačkoj, Hrvatska je tranzitna zemlja. Ne može Hrvatska biti odgovorna za nejedinstvo država EU-a oko migranstke krize.”

VEZANE VIJESTI Plenkoviću je sutra dan D za Schengen Hoće li Austrija blokirati naš ulazak u Schengen? Raspudić: Schengen je fikcija, čim se pojavi problem – on prestane postojati

Na pitanje koja je ideja Schegena, prostora bez granica, ako Austrija podiže granicu prema Sloveniji, pa će Slovenija prema Hrvatskoj, Škare Ožbolt naglašava:

“Schengen funkcionira, ali u određenim situacijama, a to je migranstka kriza, određene granice se zatvore, počele su se stvarati barijere i dizati žice. Drugo je bila korona kad su se zatvorile granice. U određenim situacijama države schengenski režim mogu staviti van snage.”

Dodaje da je Hrvatska sigurno odluke donosila u dogovoru s drugim članicama: “Sumnjam da bi Hrvatska solirala da se nije dogovorila s drugim članicama. Hrvatska je transferna zemlja, nitko ne želi ostati u njoj, ljudi traže razvijenije zemlje, ovdje ne vide budućnost.”

Napominje da cijela ova priča nije pitanje Hrvatske, već Austrija skreće pozornost na sebe i problem koji ima:

“To nije pitanje Hrvatske i njene spremnosti i usklađenosti, to je skretanje pozornosti na problem, to je razina iznad. Jedinstvena politika EU-a prema migrantskoj krizi ne postoji. Austriji je sad došla voda do grla i ona ovako skreće pozornost, ja to tako vidim.”

Za Hrvatsku ulazak u Schengen puno znači: “Same koristi su velike – nema zaustavljanja, posebnih kontrola… Ako i Austrija i Mađarska i Italija vrate granice, onda su one suspendirale schengenski prostor. Problem ove migranste krize je da će se u BiH početi stvarati velik broj onih koji će htjeti ući u EU, a neće moći. Zato Austrija sad šalje pomoć policiji Srbije i Albanije da se zajednički kontroliraju granice. Vidi se da Austrija ozbiljno doživljava problem, da ga ne zna iskomunicirati unutar EU-a pa ovako privlači pažnju.”

Maglovito poslovanje Ine

Dotaknula se i afere u Ini i potencijalnog pokretanja proglašenja ništetnog ugovora s MOL-om:

VEZANA VIJEST N1 komentar: Dvije važne stvari na Odboru za Ustav u srijedu

“Arbitražni sud je praktički izignorirao takvu presudu, sumnjam da bi predsjednik Vrhovnog suda došao i je li to moguće da dođe na saslušanje. Ugovor nije trebao biti tajan, trebao je biti objavljen. Sam ugovor i poništenje ugovora ovisi o tome što piše u njemu. Sve okolnosti ni u presudi nisu do kraja razjašnjene što je sadržaj ugovora. Sanaderova uloga je jasna. Odmah bi rekla da treba poništiti takav ugovor, ali način poništenja tog ugovora prema hrvatskim zakonima se zna kakav treba biti, ali kad se to radi, treba znati što sve stoji unutra.”

Smatra da je Vlada imala dovoljno vremena sve ispitati: “Imali su puno vremena, ali sve se taji. Tolika je magla oko poslovanja, ugovora, načina što se događalo, oko same privatizacije. Sjećam se o jednom dijelu privatizacije Ine raspravljali smo u Saboru oko ponoći kad je bilo možda 15 zastupnika u dvorani. Kome je bilo do rasprave u ponoć? Čim se magla krene čistiti, Vlada traži stručnjake, kupuje se vrijeme i smiruje se javnost.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.