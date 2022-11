Posavec Krivec o Fortenovi: Postavlja se pitanje kako se sankcije provode

Podijeli:







Predsjednica Kluba Socijaldemokrata Ivana Posavec Krivec komentirala je u Newsroomu aktualnosti oko Fortenove, riječke rafinerije, INA-e i izbornih jedinica.

“To je vrlo neobična priča. Vlada nije znala, a ni Fortenova. Ne zna se je li se dogodila transakcija ili samo dogovor. Postavlja se pitanje kako se te sankcije provode i tko to kontrolira. U ovom trenutnku ne znamo je li to uopće provedivo s obzirom na sankcije i hoće li uopće moći doći do tog preuzimanja”, navodi Posavec Krivec.

Dodaje da bi Hrvatska trebala imati više informacija i saznati što se događa.

“Nije čudno da oporba ponovo traži mehanizme od Vlade kojima će se nadgledati provedba sankcija. Treba uspostaviti mehanizam koji će imati funkciju i moći će doći do rezultata koji je Hrvatskoj važan, a to je pravovaljana i važeća informacija. Ne možemo iz medija saznati ovako važne stvari. Moralo bi se znati koji se procesi događaju i tko njima upravlja”, tvrdi.

Komentirala je i zatvaranje riječke rafinerije.

Kaže kako je nevjerojatno da u okolnostima u kojima EU strepi za energentima dolazi do zaustavljanja rada u riječkoj rafineriji.

“Kome to ide na ruku? Zasigurno će ova događanja oko rafinerije imati utjecaj na gospodarstvo i daljnju ovisnost o uvoznim energentima”, smatra Posavec Krivec.

U tom korporativnom upravljanju, ne samo u INA-i, nego i u drugim tvrtkama gdje država ima vlasništvo pokazalo se, tvrdi, da Vlada Andreja Plenkovića ne želi upravljati javnim dobrom u interesu koji bi trebao biti opći interes i interes građana.

“Korupcijom smo premreženi u svim sferama upravljanja. Premijeru bi, prije svih, trebalo biti u interesu da se rasvijetli sve što se događalo i što se događa, da se tome što prije stane na kraj. Mi kao oporba očekujemo od ove vlasti da sami vide svoje greške i mi ćemo dalje na to ukazivati”, poručila je.

Osvrnula se i na izmjene izbornog zakona. Ustavni sud jasno ukazuje da nešto treba učiniti i proziva Sabor da pristupi izmjeni zakona, navodi.

Kao oporba smatraju da treba krenuti od nultog postulata da svaki zastupnik treba biti izabran s jednakim brojem glasova dobivenih od glasača te su uputili zajednički zaključak u Sabor koji bi trebao omogućiti Vladi da u roku od 60 dana predloži novi Zakon o izbornim jedinicama.

“Modeli koji su na stolu nisu modeli koje im mi nudimo, Vlada je ta koja bi trebala ponuditi rješenje. Naša polazišna točka je da trebamo doći do ravnoteže koja bi bila prihvatljiva svima. Moramo imati politčku odgovornost da zadržimo tradiciju parlamentarizma u Hrvatskoj”, poručila je Ivana Posavec Krivec.

