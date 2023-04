Sociolog: Negativna slika o zaposlenima u javnim službama je vrlo opasna

Podijeli :

Dragan Bagić, profesor na Odsjeku na sociologiju, u N1 Studiju uživo predstavio je zanimljive rezultate istraživanja o radu u javnim i državnim službama.

Istraživanje je pokazalo, otkriva Bagić, da su zaposleni u državnoj upravi u prosjeku nezadovoljniji od prosjeka na tržištu rada. Konkretno, oko 80 posto radnika na tržištu rada je inače zadovoljno svojim radnim mjestom, dok je među zaposlenima u državnoj upravi samo njih 40 posto zadovoljno.

“Očito ovdje imamo problem i to se vidi već sad u državnoj upravi jer ministarstva i razna druga tijela imaju problema s pronalaskom zaposlenih. To dovodi do toga da je državna uprava počela zapošljavati umirovljenike jer ne mogu pronaći mlade zaposlenike odgovarajućih kvalifikacija”, kazao je Bagić.

Mala plaća, napredovanje po političkoj liniji…

Napominje i zanimljiv detalj da su upravo mlađi zaposleni u državnoj upravi više nezadovoljni tim uvjetima. Pritom ističe više faktora koji rezultiraju takvim nezadovoljstvom.

“Postoje elementi s kojima su i zadovoljni, npr. mogućnošću pomirivanja privatnih i poslovnih obveza jer je radno vrijeme standardno, nema iznenađenja, međuljudski odnosi itd. Međutim, postoji niz elemenata s kojima su nezadovoljni. Prije svega, nezadovoljstvo plaćom. To nije samo subjektivan dojam, imamo i objektivne dokaze koji to potvrđuju. Tijekom 2022. godine realna plaća zaposlenih u cijeloj javnom sektoru je pala za oko 6 posto, dakle, kupovna moć je pala za 6 posto iako je nominalno plaća nešto rasla, ali bitno manje od inflacije”, kazao je Bagić pa dodao da su istovremeno u privatnom sektoru plaće bitno manje zaostajale za inflacijom.

Osim nezadovoljstva plaćom, navodi Bagić, tu je i nezadovoljstvo zbog nemogućnosti napredovanja, odnosno percepcija da se napredovanje odvija po netransparentnim i nepoštenim kriterijima. Također, mnogi imaju osjećaj da nemaju utjecaj na odluke koje se donose, a oni su ti koji provode te odluke i na koje se slijeva nezadovoljstvo korisnika.

Percepcija o “uhljebima”

“Stvorila se jedna vrlo generalizirana negativna slika o zaposlenima u javnim službama, koja je pogrešna jer sigurno velika većina zaposlenih obavlja svoj posao sukladno procedurama. Postoji sigurno i neki dio onih koji ne rade svoj posao kako bi i trebali”, rekao je Bagić pa zaključio:

“Negativan javni diskurs je postao vrlo opasan za opstanak državne službe i lokalne samouprave jer otežava privlačenje kvalitetnih i motiviranih kadrova sada kada je potražnja za njima i u privatnom sektoru tako velika.”

