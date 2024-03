Stiže pomoć za 830.000 umirovljenika, neki će dobiti 160 eura, a neki 50

Podijeli :

Vlada će na današnjoj sjednici usvojiti VI. Paket mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena.

U sklopu paketa su uredbe i odluke temeljem kojih će država i dalje subvencionirati cijena energenata (električna energija i plin) za kućanstva te poduzetništvo kako ne bi došlo do njihova povećanja.

Pomoć umirovljenicima

Odlukom o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života, najkasnije u ožujku umirovljenicima s mirovinom do 320 eura isplatit će se 160, od 320 do 460 eura 120 eura, a od 460 do 600 eura 80 eura jednokratne naknade. Umirovljenici s mirovinom od 600 do 730 eura dobit će 60, a za one s mirovinom od 730 do 880 naknada će iznositi 50 eura.

Mjera se odnosi na 830 tisuća umirovljenika.

Nezaposlenim braniteljima iz Domovinskog rata, korisnicima prava u sustavu skrbi o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i sustavu socijalne skrbi, isplatit će se jednokratnih 100 eura.

