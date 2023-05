Stiže povećanje poreza na vikendice: Što kažu građani, a što lokalni čelnici?

Podijeli :

Kako nadomjestiti gubitak prireza? Stiže povećanje poreza na vikendice - donosimo što kažu građani, a što lokalni čelnici.

U sklopu poreznog paketa kojim je najavila ukidanje prireza, Vlada je najavila da će od prvog siječnja lokalne vlasti moći naplaćivati dva i pol puta više poreza na nekretnine nego do sada.

Maleni vinograd i kućica na samoborskom području, odmor su za dušu. Pa se Branku Ocvireku ne sviđa najavljena mogućnost višeg poreza na vikendice jer se, kaže, i s dosadašnjim bori.

“Ne bi nam bilo drago, naravno da ne bi, kad god se nešto povisi, nama vlasnicima nije dobro”, kaže.

Dosadašnji maksimum od dva eura po četvornom metru od siječnja mogao bi biti pet eura pa je to računica od kojem se Vladi Ocvireku, kaže, vrti u glavi.

“To je jako puno, znači da izračunam kvadrate, ako i bude po kvadratu koliko, to je suma takva da i da hoćes prodati, nitko neće htjeti kupiti jer će računati koliko poreza mora platiti. Neprihvatljivo, što god ide gore, to je neprihvatljivo”, rekao je Vlado Ocvirek.

Te vikendice dvije su od dvije tisuće i 200 njih na području grada Samobora. Taj grad ni dosad nije naplaćivao maksimum niti od toga puno zarađuje pa gradonačelnica obećaje – neće ga dizati.

“Kad je porez na vikendice u pitanju, zasad neće biti nikakvih promjena, vidjet ćemo kad se zakon donese, kako će sve funkcionirati, vidjet ćemo i oko poreza na dohodak, ali definitivno ono za što se zalažemo je rasterećenje, analiziramo ima li ima prostora za pojeftinjenja, ne za poskupljenja”, rekla je Petra Škrobot (Fokus), gradonačelnica Samobora.

Više od 460 jedinica lokalne samouprave lani je zaradilo 21 milijun eura na toj vrsti poreza, a svaki će grad ili općina pojedinačno odlučivati hoće li i koliko dizati maksimalni porez.

“Na primjer, u općini na kojoj sam ja na čelu mi nećemo jer nam je strtuktura vikenica takva, i imamo ih pedesetak, no Novigrad npr. imam 3000 vikendica gdje su tu mahom vlasnici stranci koji u ljetnoj sezoni koriste infrastrukturu, a teško je kontrolirati naplatu boravišne pristojbe, teško je kontrolirati iznajmljivanje na crno”m kaže načelnik Općine Barban Dalibor Paus (IDS).

Godinama su IDS pa i neki drugi tražili povećanje maksimuma poreza na vikendice, Vlada im je to odobrila istovremeno kada je najavila i ukidanje prireza, no to nije i ne može biti zamjena jer su to preniski iznosi, kažu pak u Trogiru koji će svejedno ići na povećanje.

“Vjerojatno hoćemo ići na to, no to nam nisu tako veliki prihodi, dobro je da se konačno razmišlja o porezu na imovinu, ali nije ovo put. Treba sveobuhvatna reforma, a ovo o čemu se priča ovih dana je sve samo ne reforma. Mi samo pričamo promjeni imena poreza”, ističe SDP-ov gradonačelnik Trogira Ante Bilić.

Prirez ili porez na što god – pa tako i nekretnine – građanima nije toliko bitn kad na hrpu stalno stavljaju sve veće račune.

