Što ako Malenica na novom sastanku sa sucima ostane pri staroj ponudi?

Podijeli :

N1

Ivana Bilušić iz Udruge hrvatskih sudaca bila je gošća Tihomira Ladišića u Novom danu. Govorila je o štrajku sudaca i sukobu s Vladom zbog neispunjenih obećanja oko indeksacije plaća i uvođenja platnih razreda.

Bilušić kaže kako ne zna zašto više ne važe obećanja ministra. “I mi pažljivo slušamo”, kaže Bilušić nakon jučerašnje izjave premijera.

“Mi vidimo da državna blagajna dobro stoji, ne znamo što bi to bilo toliko nemoguće za ispuniti. Mi nismo iznenađeni, razumijemo i poštujemo da je izvršna vlast iznenađena štrajkom službenika, ali podsjetit ću da je izvršna vlast 2021. počela spominjati reformu plaća u državnim i javnim službama. Pa su onda bile izjave da će doći do tektonskih izmjena… Mi nismo iznenađeni da je trebalo doći do rješavanja sustava plaća. Ne vidim što se to novo dogodilo, ali, evo, doista poštujemo da je to iznenadilo izvršnu vlast”, govori Bilušić.

Novi sastanak s Malenicom bit će održan u srijedu ili u četvrtak.

“Mi moramo sjesti i razgovarati i postići dogovor. Dobar je pokazatelj što smo pozvani na razgovor. Predstavnici udruge će se odazvati. Taj pomak nas upućuje da će biti konkretne ponude pa pričekajmo kakva će to biti ponuda. Zatim će se to raspraviti na tijelima UHS-a o tome je li ta ponuda nama prihvatljiva ili nije”, kaže Bilušić.

Malenica potvrdio sastanak sa sucima u štrajku, poznato i kada bi se trebao dogoditi UHS: Suci se u mjerama upozorenja drže uputa predsjednika Vrhovnog suda

Radna skupina koja je trebala napraviti nacrt zakona o indeksaciji plaća sudaca sastala se, kaže Bilušić, svega dva puta i da to očito nije dovoljno da se završi taj posao.

“Brojke su tu vrlo jednostavne, sudski službenici i namještenici su imali plaće 500, 600 eura prije štrajka. Imali smo i službenike čija je plaća bila ispod prosječne plaće u RH. To su zaista bile sramotno niske plaće i naravno da je to kulminiralo njihovim nezadovoljstvom i štrajkom. Dobro je da je došlo do povećanja njihovih plaća. I dalje su službenici u pravosuđu najniže rangirani u tom rangu plaća i dalje to radno mjesto nije atraktivno”, upozorava ona.

U izvješću EK-a navodi se da pitanje plaća sudaca i sudskog osoblja u RH još nije riješeno. “Niti jednoj državi i vlasti nije ugodno ako se u izvješću EK-a prikaže negativna situacija što se tiče sudbene vlasti”, kaže Bilušić i dodaje da EK kontinuirano prati situaciju u Hrvatskoj.

“Mi nećemo unaprijed nagađati. S druge strane, kakva god da bude ponuda, to nije pitanje koje se može riješiti u dva dana. U ovom trenutku, nama je i dalje fokus na cjelovitom rješenju, ali za koje možemo dobiti čvrsta jamstva. Možda da se uspostavi neki dogovor oko dinamike rješavanja tog pitanja. Postoje različiti modaliteti kako možemo riješiti to pitanje, a da nije donošenje tog zakona već sutra, što je naravno potpuno nerealno”, govori.

Na pitanje može li Vlada uopće preuzeti takvu obvezu, odgovara: “Vidjet ćemo, to bi sve sada bilo u sferi nagađanja.”

Ostane li Vlada pri svojoj ponudi, Bilušić kaže: “Mislim da je vrlo jasno da bi, uz naše jednoglasno odbijanje ponude samo materijalnih prava, koja su naš sporedni zahtjev, bilo suvišno dalje razgovaati o tome i da nema smisla da se ista ponuda odbija pet, šest, sedam puta. Ovo što ministar želi konstrukrivan dijalog nas upućuje na to da će biti nova ponuda.”

Bilušić kaže kako i brojke odgođenih ročišta upućuju na to da se mjere provode, i tako će, kaže nastaviti do petka, 2. veljače, a dan ranije će biti odlučeno nastavlja li se s “mjerema upozorenja” dalje.

Na pitanje je li bilo pritisaka, Bilušić kaže kako je, što se tiče provođenja mjera i ročišta koja će se odgađati, svaki sudac vrlo pažljiv i odgovoran oko toga. “Mi vjerujemo da su suci odgovorno postupili. To nama nije nikakva nova situacija. Potpuno razumijemo svakog građanina kojemu je njegov predmet najhitnijii, da osjeća da će mu nastupiti šteta ako se odgodi ročište. Mi poštujemo takav osjećaj i maksimalno smo oprezni pri provođenju ovih mjera.”

“Mislim da mi suci nismo dovoljno komunicirali kako radimo, godišnje se na sudove prelijeva 1,3 milijuna predmeta. Mi posljednje tri godine taj broj i rješavamo. Ogromna brojka. Kad to podijelite s brojem sudaca u RH, oko 1.600 njih, dobijete da jedan sudac godišnje rješava oko 800 predmeta. Jedan sudac u 260 dana treba riješiti 800 predmeta, to je jednostavno neodrživ sustav. Mi želimo biti učinkoviti i što brži, ne želimo da sporovi nerazumno dugo traju. Ta brojka jednostavno ne pomaže ubrzati te postupke. Složila bih se s izjavom ministra da svi trebamo raditi na tome da se poboljša percepcija i učinkovitost”, govori Bilušić.

“Sve ovisi o izvršnoj vlasti koje sama dala obećanje i to obećanje nije ispunila”, zaključuje Bilušić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.