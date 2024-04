Što će presuditi za dobivanje glasova birača? “U vrlo smo neobičnoj situaciji”

Podijeli :

Ivo Cagalj/PIXSELL

Politolog Berto Šalaj u HRT-ovoj emisiji "U mreži Prvog" je istaknuo kako ulazimo u neobičnu kampanju i da nas čekaju rezultatski neizvjesni izbori, a komunikologinja Nikolina Borčić kazala je kako vjeruje da će se i u kampanji nastaviti verbalni okršaji.

Ulazimo u čudnovatu kampanju, tvrdi Šalaj, zbog čega smatra da se nalazimo u vrlo neobičnoj situaciji.

“Izbori su bili gotova stvar do uključenja Zorana Milanovića. U kampanji će biti prljavštine više nego ikad dosad”

“Imamo situaciju da jedan politički akter, predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, otvoreno krši Ustav, otvoreno krši upozorenje Ustavnog suda, što samo po sebi nije dobro i moglo bi nas odvesti u neke pravce koje nisu dobri za hrvatsku demokraciju, ali, s druge strane, taj je njegov ulazak u političku borbu je zaista ove izbore u smislu ishoda, u smislu rezultata, učinio neizvjesnim. Mi vidimo istraživanja javnog mijenja, koja pokazuju da se ta razlika između HDZ-a i SDP-a smanjila i da nas čekaju rezultatski neizvjesni izbori”, rekao je Šalaj pa dodao kako Andrej Plenković i HDZ žele zbog toga još više govoriti o postignućima, a s druge strane, Rijeke pravde našu situaciju pokušavaju predstaviti kao jednu izvanrednu situaciju, rekao je.

Spomenuo je i pojam “treće republike” koju Milanović spominje.

“On je zapravo jedan prazni označitelj za sve one koji su nezadovoljni stanjem, koji su frustrirani, koji misle da je Hrvatska država nepravda, i onda u njega upisuju različita značenja. Mi tek trebamo čuti što je to “treća republika”. S druge strane, predsjednik SDP-a o konkretnim potezima ne govori. Očekujem da ćemo se nastaviti kretati u tom smjeru. Da će HDZ pomalo paradoksalno više htjeti govoriti o javnim politikama, što su napravili, zašto je važna stabilnost da još nastave te svoje poteze, programe i javne politike. A da će s druge strane ova koalicija Rijeke pravde insistirati na tome da je najprije bitno srušiti HDZ, osloboditi državu, a onda ćemo u programima javnim politikama već razgovarati po putu”, objašnjava Šalaj.

Borčić je kazala kako vjeruje da će se u kampanji nastaviti verbalni okršaji i da i dalje očekuje “grubo međusobno uništavanje vjerodostojnosti”. Što se tiče privlačenja birača, kaže kako ih napetost koja se trenutno događa privlači, ali da ima i ona svoje granice.

Milanović kaže da neće još dugo biti predsjednik, a građani ocjenjuju tko je bio bolji premijer, on ili Plenković

“Ako se pretjera s takvom retorikom, da se samo i isključivo se vrti oko dva brda i oko toga tko je loš u toj cijeloj priči, mislim da to građane može i ponovno udaljiti od motivacije izlaska na izborni dan na birališta”, smatra komunikologinja.

Ustavni sud je trenutno u vrlo neugodnoj situaciji, izjavio je Šalaj i rekao kako su oni izdali upozorenje koje Milanović direktno krši.

“Rješenje bi moralo doći prije izbora. Ustavni sud bi se morao odvažiti na vrlo hrabar potez, a to je da poništi odluku o raspisivanju izbora. Time bi mi ušli u jedno razdoblje velike političke i ustavne krize. U krajnjoj liniji, predsjednik je onda opet na potezu, on raspisuje nove izbore. Ova situacija, da bi Ustavni sud poništio rezultate već održanih izbora, je, po mom sudu, nešto što ćemo teško vidjeti. Morale bi se tu dogoditi tijekom izbornog procesa, izbornog dana, ogromne nepravilnosti da se Ustavni sud odluči na taj potez. Ja to ne očekujem.”

Komunikologinja Borčić ističe kako Ustavni sud u odluci nije bio najprecizniji i da nije bio jasan u komunikaciji.

Raukar Gamulin: Slušati Plenkovića kako nabraja uspjehe je vrhunski cinizam i uvreda

“U upozorenju, ako gledamo samo tekstualno, piše da ne smije reći da je kandidat. On ne izgovara “Ja sam kandidat”, nego kaže “Ja sam budući premijer”. Dakle, tu su malo trebali biti precizniji. Kad niste precizni, onda sami sebi zapravo komplicirate situaciju, ako i kad želite djelovati.”

Koliko Milanović može zadržati birače lijevoga centra?

“Njegova komunikacija je cijelo vrijeme takva, samo je sad pojačana i grublja, a to može odbiti dio glasača. Ali, jednako tako može odbiti i to što nitko izrekom nije rekao hoće li ići s desnicom ili neće, dakle s Domovinskim pokretom ili neće. Vjerujem da bi svaki glasač SDP-a volio znati koje stranke su ozbiljni potencijal za pregovaranje”, zaključila je Borčić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Milanović: Ustavni sud doveo DIP u “komičnu i politički nemoguću situaciju” FOTO / Pucnjava u školi u Finskoj, ranjeno više djece, i napadač je maloljetan