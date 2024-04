Milanović kaže da neće još dugo biti predsjednik, a građani ocjenjuju tko je bio bolji premijer, on ili Plenković

Podijeli :

Iako je Uskrsni ponedjeljak, za neke kampanja nikad ne staje. Predsjednik Republike Zoran Milanović ne usporava svoje predizborne aktivnosti. Danas je sudjelovao u tradicionalnom paljenju Vuzmice u Općini Gradac, a onda nastavio po starom. Vladi poručuje - dok je on predsjednik, Rafalei neće preletati Zagreb.

Milanović je zapalio političku scenu najavom da će opet biti premijer i to ga, čini se, jako zabavlja.

No u kampanju se ne ide praznog želuca pa je tako u Gradacu probao i Gulašu. Dolaskom u Gradec oduševio je stanovnike, barem one koje politika zanima. Na pitanje tko je bio bolji premijer, on ili Andrej Plenković, uglavnom odgovaraju da je bolji bio aktualni predsjednik Republike.

“Naravno, predsjednik Milanović. Cijenim njegovu politiku i njegova razmišljanja”, “Milanović, mislim da je bolji”.

Onima koji ga podržavaju objećava povratak u Banske dvore unatoč upozorenjima Ustavnog suda o tome da dok je predsjednik ne smije sudjelovati u kampanji.

“Neću još dugo bit predsjednik, bit ću premijer. Pitate me kako će izgledat kampanja? Ovako, kao sada. Znači, bit će gruba kampanja? Ne, bit će baletanska, Rudolf Nurejev ili Miša Barišnjikov. Ja nemam rusko ime pa moram izmišljati”, rekao je Milanović.

Na ove izjave Ustavni sud zasad ne reagira.

“Ustavni sud sve što je zasad imao za reći u postupku nadzora ustavnosti i zakonitosti izbora izrekao je u Upozorenju od 18. ožujka 2024. godine”, kratko su poručili.

Milanovića njihovo mišljenje ionako previše ne brine. “To je politička furda. Furda se u ovim krajevima govori za autootpad. To je nekad nečemu služilo, više ne služi ničemu i time se šverca tko god i kako god hoće.”

Iz stranke Možemo pozivaju Ustavni sud da se o regularnosti izbora oglasi prije dana izbora kako se kasnije ne bi izazvale kontroverze kada rezultati budu poznati.

“Ono što smo mi rekli i ponavljamo, je da se i Ustavni sud i DiP na vrijeme, na dan izborne šutnje, a prije nego krenu sami izbori, izjasne jesu li svi uvjeti za održavanje izbora regularni i zadovoljeni, rekla je Ivana Kekin.

I dok za Milanovića i Možemo nema odmora, Vlada je na praznički ponedjeljak predahnula. Ipak, na društvenim mrežama su prošlog tjedna najavili i prelet i dolazak Rafalea: “Hrvatska je spremna za povijesni prelet prvih šest hrvatskih Rafalea! Piloti i tehničari Hrvatskog ratnog zrakoplovstva provode posljednje pripreme u Francuskoj za skorašnji dolazak prvih šest od ukupno 12 višenamjenskih borbenih zrakoplova, koji će čuvati 🇭🇷 nebo na nikad većoj razini”.

Neslužbeno, Rafalei bi trebali doći tek nakon izbora. Znači li ovo da bi u kampanji mogli samo preletjeti Hrvatsku kao podsjetnik na taj potez Vlade, iz Banskih dvora nisu pojasnili. No vrhovni zapovjednik oružanih snaga kaže – to se dogoditi neće.

“Sjećate se one scene kada se Plenković iskrcao kao kit ili kao tuljan na nekakav francuski brod ili nosač aviona, brod je bio. I onda su Rafalei u pol bijela dana zaparali nebo iznad Zagreba. Onaj tko se nije smrzo, taj se zaledio ili rastopio. Dakle, to sam zabranio. Ta vrsta divljanja gdje avioni u brišućem letu nadlijeću centar Zagreba, to se neće ponavljati”, ustrajno će Milanović.

Ono što se očito hoće ponavljati je Milanovićevo otvoreno sudjelovanje u kampanji i najavljivanje Treće Republike. Hoće li to dovesti u pitanje regularnost izbora, odlučit će Ustavni sud čije odluke Milanović ne priznaje.

