“Izbori su bili gotova stvar do uključenja Zorana Milanovića. U kampanji će biti prljavštine više nego ikada dosad”

Komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić bila je gošća Dnevnika N1 televizije u kojem je komentirala nadolazeće parlamentarne izbore. Na početku je kazala da ne surađuje niti s jednom političkom strankom.

“Krvavi Uskrs predstavlja početak Domovinskog rata i mislim da bi se svi politički sudionici, bili oni djelom političke kampanje ili ne, trebali odnositi s dignitetom i pokušati na nekoliko ključnih mjesta, barem u tim danima koji su za našu povijest značajni, suzdržati se od političkih prepucavanja. Slika Zorana Milanovića i Rojsa je neobična slika, nismo ju očekivali, ali činjenica je da je Milanović vrhovni zapovjednik, a ne zna, je li Rojs ostao bez svojih odličja. Ti posebni datumi recentne povijesti trebali bi biti mjesto i vrijeme u kojima se ne dijelimo”, rekla je komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić.

Komentirala se i početka službene izborne kampanje.

“Mislim da će kampanja biti žestoka i da će biti prljavštine više nego ikada dosad. Imamo specifičnu situaciju u kojoj predsjednik aktivno sudjeluje u kampanji. Stvari o kojima on govori su stvari koje su predmet kampanje. On očito neće odustati od namjere da bude aktivan sudionik ove kampanje. S druge strane premijer Andrej Plenković se odbija sučeliti s njim. Međutim, oni su u stalnom konfliktu, to će biti neizbježan dio ove kampanje. Kome će to pomagati, to ćemo zbrojiti na kraju kampanje. Na početku kampanje smo vidjeli da je Milanovićev angažman sigurno pomogao SDP-u i partnerima”, kazala je pa je dodala:

“Činjenica je da su izbori bili gotova stvar do uključenja Zorana Milanovića. Prema recentnom istraživanju koje je provedeno nakon njegovog uključenja i dalje je HDZ izvjesni zapovjednik, ali druga strana nije sasvim bez šansi. Sve što smo čuli u pretkampanji HDZ-a bilo je upućeno njihovim biračima, a Milanović se obraća prije svega biračima SDP-a i koalicijskim partnerima.”

Navodi da je Milanović efekt postignut, a on je gurnuo SDP-ovu listu 5 i pol posto gore.

“Hoće li se neodlučni svrstati na jednu ili drugu stranu ili hoće li komunikacija u kampanji pomoći trećima koji ostaju izvan sukoba, to je pitanje njihove uspješnosti. Oni su zapravo zamrznuti na rejtinzima. Most, Domovinski pokret i Možemo su u mrtvoj trci. Ovisi koliko će posla napraviti na terenu. Čini mi se nemogućim bilo kakav suradnja Mosta i HDZ-a jer je taj brak dvaput razvrgnut u lošim odnosima”, zaključila je.

