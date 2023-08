Strani turisti sve češće prigovaraju: U Hrvatskoj više ništa nije jeftino

Podijeli :

Mnogi iznajmljivači apartmana spustili su cijene nakon slabih rezervacija za srpanj i kolovoz. To se posebno odnosi na one koji su povećali cijene i za 60 posto, sad su ih vratili na prošlogodišnju razinu ili čak i nižu ako ih iznajmljuju kao "last minute" ponudu. Takvih slučajeva na Kvarneru je manje, ali ih ipak ima.

Vrhunac je sezone. A popunjenost apartmana i hotela, barem na sjevernom Jadranu, opravdava visoke cijene.

Krk kao popularna auto-destinacija ostvaruje dobre rezultate i u ovoj sezoni. Ali brojni turisti ne skrivaju čuđenje novim cijenama.

“Prije 10, 12 godina, uvijek sam govorio jako je lijepo i prilično jeftino. Ali ovaj put nemam osjećaj da je tako jeftino. Zapravo, u svemu primjećujem da nije jeftino. No jako nam se sviđa ovdje. I dalje ćemo dolaziti, samo što je skuplje nego što je nekoć bilo”, rekao nam je jedan Englez, s kojim se slažu i lokalci:

“Ništa ne govorite. Malu mirovinu imam, to nije za živjet’.”

No, ugostitelji se očito ne zamaraju mišljenjima domaćih ljudi. U obližnjem nam restoranu kažu da se na njihove specijalitete čeka u redovima.

“Cijene su vrlo prihvatljive. Nismo ih dizali u odnosu na prošlu godinu. Konkurentni smo i cijenom i kvalitetom. To apsolutno cijene i turisti, svaku večer se čeka na stol”, ističe ponosno ugostitelj Brko.

Visoke cijene zasad nisu otjerale turiste pa iz Turističke zajednice otoka Krka ne skrivaju zadovoljstvo.

“Na cijelom otoku Krku trenutno se odmara oko 50.000 gostiju. To je manje za dva posto u odnosu na 2022. godinu. Cijene su u 2023. godini išle gore od 10, 15 pa i više posto. Snižavaju li se, nemamo takvih informacija. To ovisi o ponudi i potražnji. Vjerojatno se cijene koje su išle jako gore, ako nije popunjenost na toj razini se snižavaju”, ističe Majda Šale, direktorica Turističke zajednice Krk.

A cijene najčešće snižavaju privatni iznajmljivači koji primijećuju neobične rupe u bookingu. Takav primjer nalazimo u susjednoj Crikvenici.

“Peti mjesec je dao nagovještaj da će to možda biti dobro. To nam je bio jedan od najjačih mjeseci otkad radimo zadnjih sedam godina i onda se jednostavno nešto desilo. Malo je popustio booking. Morali smo spuštati po deset posto, spustiti ponude da bi ponovno dopunili te periode. I sad osmi mjesec ponovno nije popunjen kako smo navikli”, govori nam Dijana Lukšić, privatna iznajmljivačica.

Iznajmljivači su spremni spuštati cijene last minute ponuda. Pregledom internetskih stranica za rezerviranje smještaja nalazimo popuste od oko deset posto do maksimalno 20 posto, ali popuste je lakše naći na južnom nego na sjevernom Jadranu. U kampovima nemaju takvih problema, kažu da neće spuštati cijene – jer nemaju potrebu.

“Imamo negdje sedam posto više dolazaka nego prošle godine. Cijene smo podigli nekih 15 do 20 posto, ovisi o terminu. Nijemci malo teže to prihvaćaju, dok Poljaci, Česi… njima je to u redu”, objašnjava voditeljica recepcije u kampu, Valentina Kožarić.

Ostaje pitanje je li ovo stanje održivo – hoće li se oni turisti koji uočavaju velik porast cijena vratiti?

“Imamo dosta ljudi koji su bili tu god nas i već su sada napravili rezervaciju za iduću godinu”, nema razloga za brigu Kožarić.

No, konačni odjek cijena ove godine, tek će se vidjeti u sezoni 2023.

