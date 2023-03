Stranke i nezavisni saborski zastupnici će za svoj rad dobiti 6,2 milijuna eura

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Saborski Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav donio je u srijedu odluku o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika od 1. travnja do kraj godine, kojom im je iz državnog proračuna osigurano ukupno 6,24 milijuna eura.

Ukupno je za rad stranaka i nezavisnih zastupnika u ovoj godini u državnom proračunu osigurano 8,326 milijuna eura s tim da su sredstva za prva tri mjeseca ove godine već isplaćena.

Proračunski novac raspodjeljuje se prema stanju u trenutku konstituiranja Hrvatskog sabora pa dodijeljena sredstva ne odgovaraju aktualnom stanju i odnosu snaga u Saboru.

Strankama će se sredstva doznačiti tromjesečno, za razdoblje od 1. travnja do 30. lipnja, od 1. srpnja do 30. rujna i od 1. listopada do 31. prosinca.

Istraživanje potvrdilo: Dok rastu cijene, raste i rejting HDZ-a

S obzirom da vladajući HDZ ima najviše zastupnika (43 zastupnika i 19 zastupnica) po tromjesečju biti će mu ispaćeno 852.704 eura.

Slijedi oporbeni SDP koji će iz proračuna tromjesečno dobiti 473.724 eura.

Domovinski pokret dobiti će po tromjesečju nešto više od 150.700 eura, a Most nešto više od 108 tisuća eura .

Političkoj platformi Možemo! iz proračuna će tromjesečno “sjesti” nešto više od 70.700 eura , a SDSS-u i IDS -u po nešto više od 41.300 eura

HSLS , HSS, Hrvatska konzervativna stranka dobivaju nešto manje od 26.700 eura po tromjesečju .

Nova ljevica, Radnička fronta , GLAS, Stranka s imenom i prezimenom, Centar i Narodna stranka -Reformisti dobiti će tromjesečno nešto manje od 14.700 eura.

Hrvatski suverenisti, HRAST, HDS, HSU , Blok za Hrvatsku, Fokus, HNS i HDSSB dobiti će po nešto više 13.300 eura za svako tromjesečje.

Nezavisni zastupnici Robert Jankovics, Furio Radin, Vladimir Bilek i Veljko Kajtazi dobivaju također po nešto više od 13.300 eura po tromjesečju dok će Ermina Lekaj – Prljaskaj, kao predstavnica podzastupljenog spola koja ima pravo na deset posto veću naknadu, dobiti nešto manje od 14.700 eura.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Apostolska nuncijatura reagirala zbog Hranića: “Nažalost, ne učimo na greškama” Vraćaju se! U Njemačkoj sve popularnija jedna vrsta automobila