Apostolska nuncijatura reagirala zbog Hranića: “Nažalost, ne učimo na greškama”

Podijeli :

Dubravka Petric/PIXSELL

Apostolska nuncijatura Hrvatskoj oglasila se priopćenjem zbog đakovačko-osječkog nadbiskupa Đure Hranića, odnosno optužbi na njegov račun prema kojima je zataškavao slučaj seksualnog zlostavljanja koje je, navodno, počinio župnik u Sotinu, sada već pokojni, Zlatko Rajčevac.

Priopćenje koje je objavila IKA prenosimo u cijelosti:

“1. Ova Apostolska nuncijatura potvrđuje da je, formalno, nadbiskup Đuro Hranić poštivao zakone koji se odnose na slučajeve zlostavljanja maloljetnika, podnijevši predistragu nadležnom Dikasteriju u Vatikanu.

2. Apostolska nuncijatura još jednom ponavlja da žrtve moraju biti u središtu, te da bi bilo poželjno razriješiti dužnosti onoga koji je optužen za tako teški zločin, onoliko dugo koliko je potrebno da se činjenice rasvijetle. Trenutačno zakonodavstvo, međutim, po tom pitanju ostavlja biskupu diskrecijsko pravo odluke.

3. Nažalost, više vjerujući samoobrani župnika nego prijavi majke jedne od navodnih žrtava, đakovačko-osječki nadbiskup nije iskazao potrebnu i preporučenu empatiju prema žrtvama, što je bilo vidljivo i na spomenutoj konferenciji za novinare.

4. Već 2015. godine Papa Franjo se ispričao onima koji su pretrpjeli zlostavljanje od strane klera, rekavši: „Duboko mi je žao zbog svih slučajeva kada ste vi ili vaše obitelji prijavili zlostavljanje, a nitko vas nije čuo ili vam nije vjerovao“ (27. rujna 2015., Philadelphia, USA).

5. To želi činiti i ovo Papinsko predstavništvo, izražavajući svoju blizinu i moleći za oproštenje sve žrtve, znane i neznane, koje su bile izložene neprimjerenom ponašanju pokojnog svećenika Rajčevca. Nažalost, moramo priznati da ne učimo na pogreškama iz prošlosti.

6. Apostolska nuncijatura istodobno izražava svoje poštovanje i želi zahvaliti onima koji su iskazali veću pozornost prema patnjama žrtava i izrazili njihovu bol.

7. Naposljetku, što se tiče mogućih mjera koje bi se mogle poduzeti protiv nadbiskupa Hranića, kako sada stvari stoje, postupanje je bilo u okviru zakonskih propisa. Suosjećanje se, naime, može samo očekivati i priželjkivati i ne može ga se nametnuti, a njegov izostanak sankcionirati, osim ako drukčije ne prosudi nadležni Dikasterij u Vatikanu koji će biti uredno obaviješten”, napisali su.

Slučaj pedofilije u Sotinu

Podsjetimo, nadbiskup Hranić održao je 21. ožujka konferenciju za medije o slučaju sotinskog župnika Rajčevca koji je, navodno, godinama seksualno zlostavljao djevojčice u župi.

Miletić: Najviše pedofila ima među trenerima, među učiteljima i među profesorima Teologinja Raffai: “Ne prihvaćam tvrdnju da mi u Hrvatskoj nemamo pedofiliju”

Rekao je tada kako je razgovarao sa župnikom o optužbama na njegov račun, ali da je on tada već bio prestar i da više nije bio prijetnja. Hranić je rekao i kako je župnik umro bez da je bio osuđen ili oslobođen optužbi. “Stidimo se i osuđujemo ponašanje župnika ukoliko je on doista počinio zlo. No budući da je optužnica samo podignuta, da pokojni župnik nije bio pozvan ni na jedno ročište te da nije došlo do pravomoćne presude, moramo reći da nije moralno te još uvijek nemamo pravo ponašati župnika krivima i njega, koji se pokojni više ne može braniti, nazivati pogrdnim imenima”, rekao je Hranić na konferenciji.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Bez točenja goriva: Doznajte zašto je ugašen automobil koji je vozio “besplatno” Ne plaća račune, a neće napustiti stan. Kako se izboriti s lošim podstanarom? Zašto kvaliteta sperme opada kod muškaraca diljem svijeta?