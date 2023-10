Svađa najvećih svadljivaca kao da nema kraja

Podijeli :

"Zakon će na snagu stupiti osam dana od objave u Narodnim novinama". Zbog te male rečenice ministra Ivana Malenice nastala je nova svađa najvećih hrvatskih svadljivaca. Zakon o izbornim jedinicama Vlada je ponovno uputila u Sabor, ali ne bez otpremnice u vidu kritike prema predsjedniku Zoranu Milanoviću.

“Posljedica, ponavljam, nepotrebnog, štetnog, presedanskog postupka predsjednika Republike koji nije poštovao volju zakonodavca”, rekao je premijer Andrej Plenković.

“Mislim, čovjek stalno dolazi po još, stalno hoće repete po ušima. Umjesto da prvi petak to naprave, čekali su sljedeći četvrtak. Da su to izglasali odmah, ja uopće ne bih bio tema. Ali to nisu napravili jer nisu imali većinu, jer je kupuju cijelo vrijeme”, rekao je predsjednik Zoran Milanović.

Zakon je izglasan 28. rujna, a na snagu je trebao stupiti 1. listopada. No, Milanovića je zasmetalo definiranje datuma pa je odlučio iskoristiti ustavno pravo da zakon drži u ladici maksimalno 8 dana prije potpisa iako je krajem lipnja, tvrdi Plenković, u sličnoj situaciji Zakon o osobnoj asistenciji potpisao čim ga je dobio.

“Tada je taj isti zakonodavac želio da zakon na snagu stupi 1. srpnja. Dakle, 28. lipnja, 1. srpnja. Sad je bio slučaj 28. rujna, 1. listopada, bez ikakve intervencije predsjednik je potpisivao”, rekao je Plenković dok je Milanović rekao: “Nije točno, laže! Sad moram reći – laže! Ja sam potpisivao sto puta zato što bi zvali iz Sabora moje suradnike jel može ovo biti potpisano što prije – može”.

“Većina se dokazuje potpisima. “Piše li to u Ustavu ili je to praksa koja je prihvaćena?” “A čujte, to je do sada tako funkcioniralo.”

Kao što je prije Milanovića i Plenkovića funkcionirao odabir veleposlanika, čelnih ljudi tajnih službi, vojno kadroviranje i čitav niz drugih stvari koje sada više ne funkcioniraju. U Ustavu na kojeg se redovito referiraju i predsjednik Vlade i predsjednik Republike, broj potpisa se ne spominje.

“Mandat predsjednik Republike daje onome nakon što utvrdi da netko uživa povjerenje većine svih zastupnika. Prvo, dakle, pogleda rezulate izbora, a u drugom koraku se konzultira”, rekla je Sanja Barić.

Dakle, potpisi na uvid nisu ustavna obaveza. Milanović u tom slučaju neće inzistirati na svakom zarezu.

“Nije jasno regulirano u Ustavu. Nigdje ne piše da je to točno tako. Ali kaže da predsjednik daje mandat onome tko uživa povjerenje većine zastupnika u Saboru. Kako se to dokazuje? Majke mi? Ne. Potpisi? Da”, rekao je Zoran Milanović.

No, problem će nastati ako Plenković bude relativni pobjednik izbora i odluči da ga Ustav ne obvezuje predati potpise, nego poruči Milanoviću da sam na konzultacijama zbraja njegovu većinu kao u vrijeme Kolinde Grabar Kitarović – što bi bilo u skladu s Ustavom. Taj scenarij nećemo gledati, misli oporba.

“Neka narod odluči, ali sam uvjeren da će teško Plenković biti novi mandatar nakon svih ovih afera”, rekao je Marijan Pavliček dok je Ivana Kekin rekla: “Ja se toplo nadam da će snage od centra na lijevo biti u stanju nakon izbora skupiti ruke.”

“Aha, vjerojatno ona misli da će ona imati 76 potpisa? Da… dobro… to je neki vic ili?”, rekao je Ivan Malenica.

Tko će biti najbliži broju 76 pokazat će birališta. Ako nitko ne bude imao apsolutnu pobjedu, relativni pobjednik će morati neke stvari s predsjednikom ipak dogovoriti.

