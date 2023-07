“Sve smo pomalo sponzoruše, uzdržavaju nas muževi, čistimo WC-e, apartmane…”

Podijeli :

Ni u ponedjeljak za većinu građana i stranaka sudovi neće raditi, rješavat će se samo najhitniji slučajevi. Ulazimo u peti tjedan štrajka pravosudnih službenika i njemu se ne vidi kraj. Iz izjava premijera Andreja Plenkovića i njegovih ministara jasno je da Vlada ne misli popustiti, nego se pozivaju na donošenje novog Zakona o plaćama. Sada je pitanje hoće li se štrajk pokušati lomiti tako da se ne plati. Štrajkaši su u nedjelju odgovorili i na to, ali i na premijerovo pitanje odakle te pare koje traže.

Premijer je rekao da nije bilo velikog prosvjeda, no prizori od prije nekoliko dana pokazuju drugačije. Jasminka koja radi u državnom odvjetništvu i resornom je ministru Ivanu Malenici u petak poslala jasnu poruku: “Podnesite ostavku i povucite se časno dok je još vrijeme”.

Danas kaže da stoji iza svoje izjave. Ministar treba otići.

Premijer štrajkašima: Nije realno povećanje plaće od 400 eura. Odakle te pare Šušković: Tužit ćemo Vladu ako ne plati štrajk

“On je možda dobar ministar za upravu, ali se za pravosuđe nije pokazao. Činjenica je da se iz aviona vidi da on nema neke ovlasti, nažalost, da ponudi neki iznos koji bi bio zadovoljavajući za nas, odnosno koji bi prihvatili svi članovi sindikata jer premijer ne da zeleno svjetlo za to”, rekla je Jasminka Kirigin Bastalić s Općinskog kaznenog državnog odvjetništva.

Bez obzira na mizernu plaću, Jasminka kao i drugi službenici koji rade za Državno odvjetništvo prolazi periodične provjere SOA-e koje nisu ugodne.

“Da recimo moga brata tamo negdje idu provjeravati pa prijatelje vuku za rukav. Provjeravaju susjede pa moju mamu dok nije umrla. Izloženi smo, da tako kažem, i neugodnostima da prijatelji moraju govoriti o nekim intimnostima. Po meni nešto što zadire u preveliku intimnost, a da za to nema nikvog konkretnog razloga, naročito ne nagrade u plaći”, kazala je.

Otkud pare, pita se premijer. “Ako damo vama, odmah će tražiti i drugi”. Zaboravlja pritom koliko su male plaće službenika u pravosuđu.

“Nije problem 100 eura, 60 eura, 80 eura, nego je problem u tome što se i dalje te plaće mjere s minimalcem, što se i dalje te plaće u zbroju mjere sa socijalnim naknadama”, rekla je Iva Šušković, predsjednica Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika (SDLSN).

Problem im stvaraju i reprezentativni sindikati koji su se ranije dogovorili s Vladom. Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika zato traži da ih primi sam premijer Andrej Plenković.

“Umjesto da su nam tu podrška, umjesto da zajedno podupiru ovaj zahtjev sindikata da se povećaju plaće u pravosuđu, prijete time da ukoliko Vlada popusti našim zahtjevima, da će pritom tražiti za sve”, rekla je Šušković.

Vlada zasad sramežljivo prijeti da dolazi dan kada štrajk više neće biti plaćen. Stručnjaci za radno pravo objašnjavaju da je i to po zakonu moguće.

“Zakon o radu počiva na tome da se plaća isplaćuje za obavljeni rad. U štrajku se rad ne obavlja. Tako da u tom pogledu Vlada ima mogućnost i u zakonitom štrajku uskratiti plaćanje za vrijeme provedeno u tom štrajku”, objašnjava Viktor Gotovac s Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Nikakva utjeha za one koji ionako ne znaju kako izgurati mjesec. Zato ne odustaju od svojih zahtjeva.

“A gledajte, živimo s tom plaćom onako kao što je kolegica spomenula – da ju uzdržava muž. Pa tako smo mi sve pomalo sponzoruše jer nas na neki način uzdržavaju muževi. Radimo po dva posla. Znam sigurno da kolegice peru WC-e, znam da dodatno u priobalju čiste apartmane poslijepodne, a to vam je kadar 50 godina plus”, rekla je Jasminka Kirigin Bastalić.

Zbog štrajka koji traje već mjesec dana i brojne stranke su na gubitku. Postoji li mogućnost da počnu stizati tužbe protiv države?

“Ne. Zato što je štrajk zakonita ovlast i ovdje se, pogotovo kada je Vrhovni sud potvrdio da je to zakonito postupanje, zapravo govori o zakonitom korištenju ovlasti sindikata u odnosu na poslodavca. Za poslodavca to onda predstavlja nešto što on mora trpiti, a to će onda kao neki oblik više sile morati trpiti i svi oni koji su na neki način vezani uz sud, i odvjetnici i klijenti i slično”, rekao je Gotovac.

Premijer ne popušta, a ne popuštaju ni štrajkaši. Čini se da se vlada odlučila na metodu iscrpljivanja.