“Svi putevi vode prema Plenkoviću, pozivam Milanovića da izabere pravu stranu”

Oporba se angažirala kako bi "motivirala" predsjednika Zorana Milanovića da sazove izvanrednu sjednicu Sabora pa da se na taj način raspravi o silnim problemima koji se trenutno događaju u Hrvatskoj.

Zastupnica Dalija Orešković sudjelovala je na sastanku klubova opozicije i bez zadrške rekla što misli o cijeloj situaciji, odnosno, koga vidi kao aktere.

“Razgovor je bio konstruktivan i mislim da smo došli do zajedničkog rješenja, bez obzira što ga jedan klub nije potpisao (Domovinski pokret, op.a.). Bez obzira što potpisi nisu potrebni da bi se sazvala izvanredna sjednica, željeli smo pokazati zajedništvo”, rekla je Orešković pa nastavila:

“Ono što me žalosti jest da je predsjednik izjavio da ne želi sazivati sjednicu kako ne bi morao birati stranu. Ali, nesazivanjem sjednice zapravo je izabrao stranu. Krive. Ovog puta ga pozivam da izabere onu pravu – stranu ustavnosti, zakonitosti i zaštite građana. Nikad u državi nismo imali ovakvu situaciju, da pravosuđe sedam tjedana ne funkcionira i njegove ovlasti postoje baš za takve situacije. Nadam se da će biti dovoljno hrabar i karakteran pa stane u zaštitu svih građan koje predstavlja.”

Što ako to ne napravi?

“Ako se ogluši i kad bi ignorirao sve što se događa, to bi značilo da osim paralize sudske i zakonodavne vlasti, imamo i problem u predsjedniku kao jednom od kontrolora, koji je propustio napraviti kontrolu kad je to bilo najpotrebnije”, izjavila je Orešković, a nije propustila ni spomenuti šutnju Andreja Plenkovića posljednjih dana:

“Svi tragovi vode do njegovih vrata. Plinska afera ne bi bila izvedena da nije bilo sustavne namjere da se profit slijeva u privatne džepove. I to one koji su interesno povezani s HDZ-om. Vladajućima je u interesu da se o svemu šuti i što manje raspravlja u javnosti. U normalnim bi državama vlast zbog ovoga pala.”

