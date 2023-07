Je li Milanović saveznik oporbe ili HDZ-a?

Podijeli :

Kolumnist 24 sata Tomislav Klauški komentirao je u N1 Studiju uživo aktualne teme.

Govoreći o mogućoj izvanrednoj sjednici Sabora, Klauški kaže kako ne treba očekivati da će predsjednik Republike sazvati izvanrednu sjednicu. Posebno indikativnom smatra njegovu rečenicu da ne želi birati stranu i biti smatran saveznikom oporbe. “Time je pokazao da je saveznik HDZ-a. Velika očekivanja oporba ima od njega, pitanje je hoće li ih on ispuniti”, kaže.

Orešković Milanoviću: Golub pismonoša treba javiti da je izvanredno stanje? Milanović o HEP-u: To je kao da ti izbijem oko i kažem “Bog ti je dao dva”

“Činjenica je da se ništa ne može izgubiti sazivanjem izvanredne sjednice. Milanović ne treba razmišljati o tome na čijoj će strani biti nego da napravi ono što je u interesu građana. On bi mogao samo otvoriti vrata Sabora i pustiti zastupnike da raspravljaju. Tu nema političke štete, a on može dobiti političke poene. Treba uzeti u obzir činjenicu da se zahuktavamo prema superizbornoj godini i da bi to oporba iskoristila kao političku platformu”, govori. Klauški kaže kako je ova situacija test Milanovićevog odnosa s opozicijskim strankama. “Kako će dalje biti odnos Pantovčaka i opozicije? Ovo je ključna točka koja će raščistiti mnogo stvari, odnos Peđe Grbina prema Milanoviću, odnos SPD-a i Možemo prema Milanoviću…”, govori.

Ako se oni ne usuglase oko ove teme, Klauški očekuje “čišćenje” odnosa između Milanovića i oporbe.

Većinu oporbenih inicijativa pokreće Most. Zašto ne SDP? Klauški kaže kako Most skuplja poene u javnosti. “Most igra za publiku i bitno im je da budu prvi. Od 2015. Ina je njihova tema, HEP, državni monopoli. Oni su ti koji uvode red i hvataju se za te teme. Nije teško biti brži od SDP-a, jer SDP je postoa trom, neodlučan i nefokusiran, zabavljen svojim sukobima. Čini se da cijela opozicija kaska za Mostom”, kaže dodajući: “Most pogađa teme gdje su najveće afere, iznosi, tvrtke… Možemo se ponaša kao nevladina organizacija koja udara u teme koje nisu zamijećene u javnosti. Most igra kao heavy metal bend s velikim zvučnicima, a Možemo i SDP igraju neku sitnu igru…”

