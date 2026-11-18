TRAŽE SE TVRTKE
Tko će iduće četiri godine održavati hrvatske ceste? Objavljen natječaj od 434 milijuna eura
Hrvatske ceste raspisale su natječaj za redovito održavanje i zaštitu državnih cesta u cijeloj Hrvatskoj u iduće četiri godine, posao je procijenjen na 434,6 milijuna eura, a ponude se primaju do 21. prosinca.
Natječaj je objavljen u srijedu u Elektroničkom oglasniku javne nabave, podijeljen je na šest područja, a za svako će biti izabran jedan izvođač.
Izvođači će redovito obilaziti i pregledavati ceste te čistiti snijeg i led. Kad se dogodi nesreća, odron ili neka druga opasnost, morat će hitno izaći na teren, osigurati mjesto i postaviti privremenu prometnu signalizaciju.
Ti su radovi u natječajnoj dokumentaciji svrstani među neodgodive, jer bi njihovo obustavljanje i na jedan dan ugrozilo sigurnost prometa ili uporabljivost cesta. Zato ih izvođač mora obavljati na cijelom svom području, bez obzira na županijske granice.
U roku 30 dana od potpisa ugovora mora uspostaviti baze u kojima su stalno spremne ekipe za hitne intervencije, s vozilima, strojevima i alatom. Za te baze može zakupiti objekte Hrvatskih cesta, ali to nije obvezno.
Kad dobije dojavu o opasnosti na cesti, izvođač mora početi s osiguravanjem ili popravkom najkasnije u dva sata.
Neodgodivi radovi ne smiju stati ni ako se ugovor raskine
Neodgodivi radovi ne smiju stati ni ako se ugovor raskine. Tada ih izvođač mora obavljati sve dok posao ne preuzme novi izvođač kojeg odrede Hrvatske ceste. Ako ih ne obavlja, Hrvatske ceste mogu te radove bez odgode povjeriti drugoj tvrtki o trošku i riziku izvođača.
Obilazak cesta i zimsku službu izvođač mora obavljati sam i ne smije ih dati podizvođačima.
Za pojedina područja predviđeno i više od 90 milijuna eura
Najveće područje obuhvaća Grad Zagreb te Zagrebačku, Krapinsko-zagorsku, Karlovačku i Sisačko-moslavačku županiju, a procijenjeno je na 95,6 milijuna eura. Za Šibensko-kninsku, Splitsko-dalmatinsku i Dubrovačko-neretvansku županiju predviđeno je 89,8 milijuna eura.
Za Osječko-baranjsku, Vukovarsko-srijemsku, Požeško-slavonsku i Brodsko-posavsku županiju namijenjeno je 73,7 milijuna eura.
Za Varaždinsku, Koprivničko-križevačku, Međimursku, Bjelovarsko-bilogorsku i Virovitičko-podravsku županiju predviđeno je 62 milijuna eura. Zadarska i Ličko-senjska županija procijenjene su na 61,3 milijuna eura, a Primorsko-goranska i Istarska na 52,3 milijuna eura.
Izvođač mora imati dovoljno ophodara, radnika koji svakodnevno obilaze ceste i javljaju oštećenja, te poslovođa. Za tri dalmatinske županije traži se najmanje 54 ophodara i 17 poslovođa. Na ostalim područjima traži se od 16 do 22 ophodara i od 10 do 17 poslovođa.
Ugovori na četiri godine, najvažnija je cijena
Za svako područje sklopit će se okvirni sporazum na četiri godine, a na temelju njega pojedinačni ugovori. Izvođač mora početi raditi odmah nakon sklapanja prvog ugovora ili 1. svibnja 2027., ovisno o tome što bude kasnije.
Najpovoljnija ponuda birat će se prema cijeni, koja nosi 70 bodova, i prema iskustvu ophodara i poslovođa, koje nosi 30 bodova.
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