Zatvara se tunel Sveti Ilija: Promet će biti obustavljen mjesecima, evo kojim putem će se voziti

Ivo Cagalj/PIXSELL

Tunel Sveti Ilija, koji kroz Biokovo povezuje područje Zagvozda i Imotskog s Makarskom rivijerom, od 18. listopada bit će zatvoren za sav promet zbog sanacijskih radova. Prema ugovoru, radovi bi trebali trajati 90 radnih dana, a vozači će za to vrijeme morati koristiti obilazne pravce.

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Zatvaranje tunela na državnoj cesti DC76 posebno će utjecati na stanovnike Imotske krajine, ali i na vozače iz Bosne i Hercegovine koji preko Imotskog putuju prema Makarskoj i drugim mjestima na rivijeri.

Kako su izvijestile Hrvatske ceste, razlog zatvaranja je sanacija revizijskih okana u zatvorenom sustavu odvodnje oborinskih voda.

Na poklopcima, okvirima i armiranobetonskim pločama tijekom vremena nastala su oštećenja zbog dotrajalosti materijala i nedostataka u ranijoj izvedbi.

"Zbog prirode i tehnologije izvođenja radova, tunel Sveti Ilija od 18. listopada bit će zatvoren za sav promet", priopćile su Hrvatske ceste, prenosi Makarska danas.

Što će se raditi u tunelu?

Predviđena je sanacija oštećenih dijelova revizijskih okana, uključujući njihovo popravljanje i reprofiliranje posebnim sanacijskim mortovima.

Radnici će obnoviti i oslonce armiranobetonskih ploča, izmijeniti sustav njihova otvaranja te zamijeniti oštećene poklopce. Na mjestima gdje oštećenja budu veća, pojedina okna bit će potpuno obnovljena.

Radovi su planirani nakon završetka glavne turističke sezone, kada je promet prema Makarskoj rivijeri znatno slabiji.

Ovo je obilazni pravac

Za vrijeme zatvaranja tunela promet će se odvijati obilaznim pravcem:

Imotski – DC60 (Grubine) – DC39 (Cista Provo) – DC8 (Dubci) – Makarska.

Isti pravac koristit će se i u suprotnom smjeru, od Makarske prema Imotskom.

Zbog zatvaranja izravne cestovne veze kroz Biokovo vozači trebaju računati na dulje putovanje prema Makarskoj rivijeri.

Radove će izvoditi zagrebačka tvrtka Hidrostres, dok je stručni nadzor povjeren splitskoj tvrtki Sollertia constructum.