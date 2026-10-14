Osuđen bivši šef Hrvatskih cesta zbog primanja mita! Ne ide u zatvor, "radit će za opće dobro"

Sanjin Strukic/PIXSELL

Bivši predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić pravomoćno je osuđen zbog primanja mita, nakon što je s USKOK-om sklopio nagodbu. Izrečena mu je kazna od 11 mjeseci zatvora, koja je zamijenjena radom za opće dobro, te dodatna novčana kazna od 15.000 eura. Mora vratiti i 6000 eura, koliko je, prema optužbama, iznosila vrijednost primljenog mita.

Podijeli

Oglas

Josip Škorić je osuđen zbog primanja mita u obliku plaćenih večera, avionskih karata i drugih pogodnosti.

Presuda je donesena nakon što su prošlog tjedna, također na temelju nagodbi s USKOK-om, osuđeni i ostali optuženici u istom korupcijskom predmetu.

Dvaput uhićen, a i dalje radi u Hrvatskim cestama

Škorić se tijekom protekle dvije godine našao pod istragom USKOK-a u dva odvojena slučaja.

U kolovozu 2024. iznenada je podnio ostavku na mjesto predsjednika Uprave Hrvatskih cesta, a samo mjesec dana poslije uhićen je zbog sumnje da je tvrtki Osijek Koteks, povezanoj s njegovim rođakom Zoranom Škorićem, pogodovao pri dodjeli poslova.

Njegova ostavka, podnesena neposredno prije uhićenja, tada je otvorila pitanja o tome je li unaprijed znao da je pod istragom.

U tom je predmetu nedavno podignuta zasebna optužnica, a Škorić odbacuje krivnju.

Drugi slučaj, u kojem je sada osuđen, pokrenut je u lipnju 2025., kada su ga policija i USKOK ponovno uhitili zbog sumnje na primanje mita.

Unatoč dvama uhićenjima i kaznenim postupcima, Škorić je ostao zaposlen u Hrvatskim cestama, i to kao savjetnik Uprave.

Osuđeni i bivši direktor HAC-a te profesor Prometnog fakulteta

U predmetu u kojem je Škorić priznao krivnju istragom su bili obuhvaćeni i profesor emeritus Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu Anđelko Ščukanec, bivši direktor Sektora za promet Hrvatskih autocesta Silvijo Čamber te Ščukančev kolega s fakulteta Darko Babić.

Svi su priznali krivnju i nagodili se s USKOK-om, javlja Jutarnji list.

Čamber je osuđen na 11 mjeseci zatvora, zamijenjenih radom za opće dobro, te dodatnu novčanu kaznu od 17.500 eura. Mora vratiti i 21.900 eura, koliko su vrijedili građevinski radovi koje mu je, kao mito, platio Ščukanec.

Ščukanec je dobio uvjetnu kaznu od godinu dana zatvora, uz rok kušnje od tri godine, te novčanu kaznu od 85.000 eura.

Darko Babić osuđen je na deset mjeseci zatvora uvjetno, uz dvogodišnji rok kušnje, zbog plaćanja večere za Škorića novcem fakulteta.

Ščukančeva tvrtka Chemosignal kažnjena je s 10.000 eura.

Hrvatske ceste: Zatražit ćemo dokumentaciju i razmotriti daljnje korake

Budući da Škorić i nakon pravomoćne presude radi kao savjetnik Uprave Hrvatskih cesta, Jutarnji list zatražio je očitovanje te državne tvrtke o njegovu daljnjem radnom statusu. Škorić u HC-u prima neto plaću od 3600 eura neto.

Iz Hrvatskih cesta odgovorili su da nisu bili upoznati s presudom te da će zatražiti dokumentaciju od nadležnih institucija.

"Hrvatske ceste nisu stranka u navedenom postupku. Od nadležnih institucija zatražit ćemo dostavu nagodbe kako bismo, nakon uvida u njezin sadržaj, utvrdili postoje li osnove za eventualno daljnje postupanje u vezi s radnim odnosom Josipa Škorića", poručili su.

Hoće li pravomoćna osuda utjecati na Škorićev radni odnos u Hrvatskim cestama, zasad nije poznato.