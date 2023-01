Tko najteže dolazi do vlastitog doma? “Njima je to nepriuštivo”

Podijeli :

Stanje na tržištu nekretnina za N1 je komentirao Dubravko Ranilović, predsjednik Udruženja poslovanja nekretninama HGK-a.

“Kamatne stope rastu, ali u Hrvatskoj su još uvijek niske, niže nego smo ikad imali. Nastojanje obuzdavanja inflacije rastom kamatnih stopa bi donekle trebalo usporiti tržište nekretnina, smanjiti promet i potražnju i na neki način možda obuzdati cijene. Prije svega je vrlo bitno da se obuzda inflacija. Dok je dosta visoka, dosta gura ulagače u kupnju nekretnina”, rekao je Ranilović.

Dok cijene stanova ovako divljaju, najteže do vlastitog doma je mladima.

“Njima je to uglavnom nepriuštivo, pogotovo sad u ovoj situaciji. Neki su tek na početku radnog života pa još nisu ni kreditno sposobni. Bez adekvatnih programa teško da će neke kategorije ljudi doći do nekretnina. Nekretnine su dobrom dijelu stanovništva nepriuštive, pogotovo s ovakvim cijenama. Trebat će ući u nekakve programe, a i treba pričekati da tržište nekretnina dođe u sferu koja bi bila puno pristupačnija jer sad su cijene zapravo na vrhuncu. Kod trendova primjećujemo da tražene cijene rastu po bitno većoj stopi nego realizirane cijene što možda ukazuje na nekakvo nerelano stanje na tržištu nekretnina i da neki vlasnici ipak pretjeruju s cijenama što može dodatno dovesti do usporavanja tržišta”, kaže Ranilović.

Tržište je tržište, ne možemo totalno utjecati, ali trebali bi se raditi određeni programi, ističe Ranilović. “Programi koji bi prije svega imali neku, na godišnjoj razini, građevinsku aktivnost i ne bi bili ročni. Treba naći i programe koji će određenim kategorijama ljudi omogućiti da žive u najmu ili stječu nekretnine. Izgledna opcija je da ćemo morati napraviti neke oblike najma gdje je bitna lokalna samouprava koja će onda kroz neke programe moći zadržati neke određene kategorije ljudi, omogućiti im stanovanje, posebno mladim ljudima, da mogu planirati, da ne moraju brinuti da će za sedam mjeseci morati izaći iz stana, da mogu planirati život, što bi u ovoj demografskoj situaciji, koja nije baš bajna, pomoglo.”

A kako zadržati mlade u manjim sredinama? Može li se i tamo početi graditi?

“Hrvatska je polarizirana. Različita pravila vrijede u Zagrebu i na priobalju, tamo su većina kupaca stranci. Svaki treći kupac nekretnine u Hrvatskoj je stranac. Različita su pravila u Zagrebu, na obali, Lici, Slavoniji… Morate poticati gospodarstvo, život, aktivnosti da bi nekretnine bile zanimljive. Ako nemate razlog, zašto biste se zadržavali u nekoj manjoj sredini. Lokalne zajednice bi trebale razmišljati kako zadržati mlade i da im daju mogućnosti da imaju nekakvo pristojno stanovanje kad trebaju početi raditi i formirati obitelj. Mislim da bi tu država mogla dati okvir, ali lokalna samouprava mora dati doprinos”, odgovorio je Ranilović.

