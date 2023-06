Tko u Hrvatskoj ima pravo na beneficirani radni staž?

Podijeli :

Izvor: N1

U Hrvatskoj pravo na beneficirani radni staž imaju zaposleni na 43 radna mjesta, 12 zanimanja u općem sustavu i još 10 po posebnim propisima.

Zaposleni na osobito teškim i radnim mjestima štetnim za zdravlje i radnu sposobnost imaju pravo na ranije umirovljenje. Vatrogasci na svaku godinu dobiju 3 mjeseca.

“Da smo imali situaciju da su ljudi otišli sa 30 godina mirovinskog staža u mirovinu, jesmo. Da smo imali situaciju da ljudi rade u operativi do 65 godine do zadnjeg dana – jesmo. Mi samo godišnje… nije lijepo reći, ali kroz naše ruke prođe 150 do 200 preminulih osoba. Profesionalni vatrogasac vidi stvari koje normalna osoba ne bi trebala vidjeti”, rekao je Siniša Jembrih, zapovjednik JVP grada Zagreba za NovuTV.

Ronioci u gospodarstvu za godinu dobiju 6 mjeseci.

“Nekih 27 godina intenzivno radim to. Bilo je rizičnih situacija 10-ak puta, bilo je odlazaka u barokomoru i vožnja helikopterom i tako dalje. Sve se to sanira i nastavljate raditi dalje. Mojih 20-ak kolega je poginulo, neki su ostali invalidi, neki su se ostavili toga”, rekao je Hrvoje Krstulović, ronilac na koralje.

I balerine i baletani za godinu dobiju šest mjeseci.

“Kad se zbroji taj staž od pete godine, preko osnovne i srednje škole i akademije i kad kreneš raditi u kazalištu već imaš iza sebe popriličan broj godina u akciji”, rekla je Mirna Sporiš, umirovljena primabalerina.

35.000 zaposlenih u ovom trenutku ima pravo na beneficirani radni staž zbog teških uvjeta rada.

“1. siječnja 2019. napravili smo veliku analizu svih onda postojećih, 95 radnih mjesta i donijeli smo novi zakon. Svakom tom novom radnom mjestu kojem se računa staž, osiguranja s povećanim trajanjem prethodila je analiza koju su izrađivali stručnjaci zaštite na radu i medicina rada”, rekla je Melita Čičak, ravnateljica Uprave za mirovinski sustav Ministarstva rada.

Analiza je beneficije dala za 65 radnih mjesta i zanimanja.

Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem propisuje beneficirani staž:

policajcima

pilotima

ribarima

tkalcima na tkalačkim stanovima

opernim pjevačima

dimnjačarima

monterima dalekovoda

ljevačima i talioničarima

brodoskelarima i brodotokarima

nastavnicima padobranstva…

Vozači tramvaja i autobusa za svaku godinu dobiju tri mjeseca.

“Od ukupnog broja vozača njih svega do 20 posto iskoristi beneficiju odlaska u mirovinu radi beneficiranog radnog staža”, rekao je Domagoj Zeba, glasnogovornik ZET-a.

I budući su današnji iznosi mirovina daleko su od bilo kakve privilegije, još uvijek je veća beneficija – dobivati što duže svoju plaću.

