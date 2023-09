Benčić: Plenković ne da ne može upravljati državom, ne može ni svojom strankom

Podijeli :

N1

Saborska zastupnica stranke Možemol Sandra Benčić bila je gošća N1 Studija uživo u kojem je komentirala političke aktualnosti.

“U ove dvije godine otkad smo na vlasti najviše ulažemo u obrazovanje. Stalno se otvaraju novi vrtići, osim što se planiraju, neki su u izgradnji ili se dovršavaju. To je jedan kontinuitet i sad se hvata “neki gap” koji je postojao jer se 20 godina nije ulagalo u to. Naš cilj je da postignemo univerzalnu dostupnost vrtićke usluge, da sva djeca jaslićkog i vrtićkog uzrasta imaju mjesto u vrtiću, a da se pritom poštuje državni pedagoški standard”, rekla je saborska zastupnica stranje Možemo Sandra Benčić.

“Propalo je okupljanje na ljevici, Možemo i ne razumije što je to ljevica” Bernardić: U Zagrebu nisu obnovljene škole, nedostaje 5.000 mjesta u vrtićima

Navodi da je stranka Možemo samo u Zagrebu zaposlila 100-150 novih odgojitelja u vrtiću.

“Jedan smo od rijetkih gradova u Hrvatskoj koji ima više prvašića nego prethodnih godina. Htjeli bismo postići takvu situaciju u cijeloj zemlji. Puno je mladih obitelji koje iseljavaju van, neki ne odu iz zemlje, ali odu iz depopulariziranih naselja kao što je Slavonija i dođu u Zagreb. Zato mislim da je pitanje osiguranja kvalitete života obitelji ključno pitanje, kao i ono stambeno“, rekla je pa dodala: “U strukturi naših birača imamo najveći broj mladih ljudi u Hrvatskoj i to je zato što smo otpočetka otvorili pitanje stambene politike, pitanje besplatnosti obrazovanja, pitanje kvalitete radnih mjesta plus činjenica da se bavimo budućnosti po pitanju klime i zaštite okoliša”.

Također, Benčić kaže: “Cijela nam je ekonomija rentijerska, nemamo drugu ekonomiju. Stambena politika u paketu za Zagreb će biti uskoro predstavljena. Jedna od prvih stvari su stanovi za javni najam. Napravili smo dvije stvari. Osiguravamo financiranje za izgradnju 200 i nešto stanova za najam na Podbrežju. Također, oslobađamo veći dio stanova iz Fonda stanova grada Zagreba. Da budu za socijalni najam i priuštivo stanovanje. Sama skala koliko će se ti stanovi plaćati ovisi o primanjima. Bitno je da se destimulira najam stanova za kratkoročni najam i da se oni daju po prihvatljivim cijenama. Imamo oko 50 tisuća praznih stanova, ljudi ih kupuju isključivo kao investiciju i to je ono što želimo na nacionalnoj razini promijeniti. Da je stanovanje pravo, a ne industrija”.

EU studija: Stariji u Hrvatskoj imaju riješeno stanovanje i dobre socijalne veze Plenković okupio ministre u Banskim dvorima, kroje se nove mjere. Koga će obuhvatiti?

Benčić se osvrnula i na visinu mirovina, a u srijedu će na press konferenciji predstaviti novi model mirovina.

“Ne želimo da ti mehanizmi budu jednokratni i povremeni nego da moraju biti ugrađeni u zakon. Vrijednost mirovine je pala. Mirovina mora pokrivati osnovne troškove života. Mora se riješiti pitanje kako se financiraju starosne mirovine i iz čega se financiraju mirovine koje su po posebnim propisima. U Eurozoni smo druga zemlja po rastu inflacije, samo Slovačka ima veću stopu. Kod nas je pokretač inflacije rast cijena hrane i pića, sve mjere koje su implementirane nisu uzimale u obzir da je za kućanstva stopa inflacije različita. Imamo već zakon o ekstraprofitu, treba ga proširiti na ovu godinu. Svi koji planiraju profitirati na inflaciji, onda će platiti ekstraprofit državi”, kazala je.

Na kraju se dotaknula i afere “Plin za cent“.

“To što afera nije dobila svoj epilog pokazuje da premijer Andrej Plenković nema moć u svojoj stranci, da mora žmiriti na unutarnju korupciju. To što će on napraviti to kad njemu paše govori o njegovoj impotentnosti i tome što ne može upravljati državom. On ne da ne može upravljati državom, ne može upravljati ni HDZ-om”, zaključila je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.