Toksikolog za N1 objasnio koje su tvari mogle uzrokovati trovanje

Sve je više slučajeva trovanja koja su navodno povezana s gaziranim pićima. Toksikolog dr. Franjo Plavšić za N1 je komentirao kakve bi tvari mogle uzrokovati ovakve simptome i ozljede.

Kod pacijenata se razvijaju blaži simptomi koji uključuju pečenje i bol, a nakon gutanja proizvoda mogu se javiti bolovi iza prsne kosti i u području žličice trbuha te promijenjen okus namirnice.

Na upit kakave tvari mogu uzrokovati ovakve simptome, toksikolog Plavšić odgovara: “Različite nagrizajuće tvari – kiseline, lužine, dezinficijensi. To su opći simptomi nagrizajućih tvari.”

“Pitanje je koliko je tih slučajeva bilo stvarno, a koliko ih je uzrokovano strahom”, dodao je toksikolog.

Navodi da nekima nije ništa nego je to sve posljedica straha. O tome je u srijedu ujutro govorio i ministar zdravstva Vili Beroš. “Kod mnogih je upitno radi li se o kemijskoj ozljedi ili psihogenoj reakciji.”

“U ovakvim slučajevima događaju se histerije, kad se ljudi počnu bojati. I bojat će se sigurno mnogi, no srećom, to su sada blage ozljede, liječenje je jednostavno i nije dugotrajno. Što je to točno bilo, to je sad stvar policije”, kazao je.

Plavšić je podsjetio na tzv. mliječnu aferu u Zagrebu od prije 20-ak godina. “Nepoznati počinitelj je ulazio u dućane i špricom ubrizgavao neki od naftnih derivata u mliječne proizvode koji su u čašama. U dućanima su vidjeli osobu koja se motala oko polica s mliječnim proizvodima, ali nisu ga uspjeli uvatiti.”

Što se tiče aktualnih slučajeva trovanja, Plavšić smatra da vjerojatno nije došlo do pogreške u proizvodnji.

“Da se u proizvodnji nešto dogodilo, to su velike serije tako da je malo vjerojatna mogućnost da je došlo do velike greške u proizvodnji. U transportu je to moguće, u skladištima i na mjestima na kojima se to prodaje. To je sada stvar policije”, zaključio je toksikolog Plavšić.

