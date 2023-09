Tolle o sucima koji daju male kazne nasilnicima: Treba ih odstraniti kao karcinom iz tijela

Podijeli :

N1

Neva Tolle, iz Autonomne ženske kuće Zagreb gostovala je u Newsroomu i govorila o tome kako bi femicid trebalo uvrstiti u kazneni zakon.

“Zato što mi u kaznenom zakonu imamo ubojstvo i teško ubojstvo, ali nemamo femicid koji je zapravo kulminacija dugotrajnog nasilja, sustavnog nasilja od istog partnera prema istoj ženi i na kraju kulminacija tog nasilja je femicid, ubojstvo žene. Osim toga, moramo reći da je za teško ubojstvo kazna zakona 10 godina, a u praksi se to svede na 5, 6, ili 7 godina. Za femicid, države koje su ga uvele, njih oko 15-ak, imaju kazne zatvora koje su stvarno drastične od 20, 40 godina pa do doživotnog zatvora”, kaže Tolle.

Šokantno! “400 žena u Hrvatskoj ubijeno, zašto im se unaprijed ne vjeruje?” Sporna dvojna uhićenja: “On joj smrska glavu, ona kaže majmune, oboje uhićeni” FOTO Žene traže bolju zaštitu: “Nasilje jednako vožnji bez karte u tramvaju”

Tolle kritizira što se Istanbulska konvencija ne koristi koliko bi trebalo.

“Nasilje ako ga ne obuzdavate svim mogućim alatima koji su vam na raspolaganju, a mi imamo alate unutar Istanbulske konvencije koje ne koristimo u svrhu zaštite žene i djece. Nažalost ih koristimo na korist počinitelju, tražeći olakotne okolnosti za nasilje ili ubojstvo. Kad nasilje progresira automatski je posljedica da i femicid progeresira”, kaže Tolle.

Među prvim zemljama koje su prepoznale femicid su zemlje Južne Amerike. Kazna za femicid u Kostarici je 20 do 50 godina zatvora, u Argentini i Čileu doživotan zatvor, u Meksiku 40 do 60 godina godina zatvora, Kolumbija 20 do 50, Bolivija 30 godina i Peru 12 godina.

“Tek kad imenujemo problem možemo ga procesuirati i shvatiti. Dok ga ne imenujemo mi ga nismo ni razumjeli”, reklaje Tolle i važnosti uvođenja pojma femicid u Kazneni zakon.

Tolle je komentirala slučaj u Hrtvatskoj u kojem je nasilnik za pokušaj teškog ubojstva supruge pred djecom dobio kaznu zatvora od četiri godine i devet mjeseci.

“Skandalozno, po mojem mišljenju sudac ili sutkinja koji je tu odluku donio ne bi smio više biti sudac/sutkinja. Takvu osobu bi trebalo odstraniti kao karcinom iz tijela jer on ili ona s takvim presudama doprinosi tome da se pošalje zlostavljačima jasna poruka ‘samo vi nastavite s tom praksom jer ništa vam se ozbiljno neće dogoditi'”, smatra Tolle.

“Četiri godine i devet mjeseci, to je stvarno tragično malo, ako je zapriječena minimalna kazna 10 godina, dakle što još trebamo učinti a da tome tako ne bude? Takve suce i sutkinje maknuti iz pravosudnog sustava jer očito nisu kompetentni”, dodaje.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Kako do većih mirovina? “Priča o 13. mirovini je priča o Jetiju!” Mora li ministar Banožić zbog sukoba interesa iseliti iz državnog stana?