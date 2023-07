Tomašević o Šimundić: Što to zaista njena ostavka govori o nama kao o društvu?

Podijeli :

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević izrazio je žaljenje što se ravnateljica Kliničke bolnice Sveti Duh Anamarija Šimundić odlučila na neopozivu ostavku, poručivši da su kaznene prijave, pritisci i prijetnje dolazile od onih kojima je prije bilo dobro.

Šimundić za N1: Mnogima sam stajala na putu, bolnicu iskoristili za propagandu

“Pritisci i kaznene prijave počele su nakon što je ženama omogućen pobačaj, tako da sam siguran da je dio pritisaka i anonimnim kaznenih prijava i prijetnji, koje je ona prijavila policiji, došlo od ljudi koji su vrlo dobro živjeli u starom sustavu, dok je bivši gradonačelnik bio na vlasti, i dok je bila bivša uprava bolnice”, rekao je Tomašević na konferenciji za medije.

Komentirajući iznenadnu neopozivu ostavku ravnateljice Šimundić, poručio je da mu je žao zbog toga.

“Ali ne samo da mi je žao, nego se pitam kakvu to poruku šalje za naše društvo”, istaknuo je Tomašević i naveo da je Šimundić, koja je po njegovoj ocjeni unaprijedila kvalitetu zdravstvene usluge i poboljšala financijske rezultate bolnice, na kraju morala otići.

“Da netko njezinog kalibra (…) pod prijetnjama i pritiskom više od 20 anonimnih kaznenih prijava, na kraju mora dati ostavku kako bi sačuvala zdravlje i radi odgovornosti prema bolnici (…). Pitam se zaista što to o nama govori kao o društvu”, poručio je.

Ostavka ravnateljice Svetog Duha: “Prijetili su da će me progutati podzemlje”

Najavio je da će se uskoro održati sastanak Upravnog vijeća bolnice koje će imenovati v.d. ravnatelja, a nakon toga slijedi rok od 30 dana za raspisivanje javnog natječaja za novog ravnatelja odnosno ravnateljicu.

Prema informacijama iz Gradske uprave, ravnateljica Šimundić koja je jučer medije izvijestila o svojoj neopozivoj ostavci putem pisma, ne planira više istupati u medijima, no za N1 je ipak odlučila progovoriti prije te šutnje.

“Iskreno se nadam da će ova hajka mojim odlaskom prestati. To je i razlog zbog kojeg odlazim. Ova je borba imala više slojeva. Tu je bilo dosta borbe radi osobnih interesa, no ne treba zanemariti i borbe oko ideoloških i političkih ciljeva. Mnogima sam stajala na putu. Nekima zbog povlastica i pozicija koje su prije mog dolaska imali, drugima zbog svjetonazorskih razlika. Protivnici gradske vlasti su našu bolnicu iskoristili za svoju političku propagandu. Pričali su mnoge neistine, bez temelja u stvarnim činjenicama i zazivali moju smjenu. Nevjerojatno je koliko je laži i kleveta izrečeno u javnom prostoru o meni”, izjavila je za N1 Šimundić.

Novi skandal potresa bolnicu Sveti Duh: “Mislim da je riječ o obračunavanju”

Zagrebački gradonačelnik ocijenio je da su u medijskom izvještavanju oko bolnice Sveti Duh postojali dvostruki standardi i da je protiv nje, od početka njezinog mandata, postojala medijska hajka.

“Očekujem da se zaustave ovi napadi na bolnicu koji su bez presedana, mjere, i razloga. Jer očito postoje dvostruki standardi, vidjeli smo to na primjeru enterovirusa, ako se to dogodi u Svetom Duhu, to je udarna vijest, ako se dogodi negdje drugdje, to više nije udarna vijest”, naveo je Tomašević.

Na pitanje koji su epilozi slučajeva o kojima se pisalo u medijima, među ostalim, o stanju na patologiji, ali i više smrti pacijenata na hitnom prijemu te bolnice, Tomašević je poručio je da je “nezadovoljan načinom kako se izvještavalo o slučajevima na Svetom Duhu”.

“Ispadalo je da je bolnica Sveti Duh najgora bolnica u Hrvatskoj, a to nije”, rekao je Tomašević.

Herman: Ako je Šimundić za nagradu, netko nije normalan; Kekin: Ona jedina radi

Osvrnuo se i na ulogu Ministarstva zdravstva, odnosno države, za koju je rekao da ima “i škare i sukno” što se tiče te bolnice, po pitanju slanja zdravstvenih inspekcija, ali i zapošljavanja.

Otkrio je da je zbog povećanog broja poroda na Svetom Duhu, kojih je 20 posto više nego inače iz razloga što su dvije bolnice – Merkur i Petrova u obnovi, Sveti Duh tražio zapošljavanje dodatnih liječnika.

“Tražilo se, čini mi se, sedam liječnika, a dobiven je samo jedan ekstra liječnik. Mi smo osnivač bolnice, ali nijedno zapošljavanje u bolnici ne može ići bez suglasnosti Ministarstva zdravstva”, istaknuo je Tomašević.

Poručio je da će se i dalje boriti da se pokaže da se može u zdravstvu upravljati odgovornije prema građanima, da se može dizati kvaliteta usluge, smanjivati dugovi, imati kvalitetniju zdravstvenu skrb.

