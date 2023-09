Tomaševićeva zamjenica o visokoj travi i gomilanju otpada: U srpnju je bila oluja…

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenec u N1 Studiju uživo N1 televizije komentirala je brojne aktualnosti koje se tiču Zagreba.

A jedna od njih svakako je odgojiteljica koja je kažnjavala djecu tako što im je lijepila usta selotejpom. Ministar Radovan Fuchs bi joj odmah dao otkaz.

Zašto odgajateljica koja je djeci usta lijepila selotejpom nije dobila otkaz? Evo što kaže ministar Fuchs

“Tako nešto je neprimjereno i šokantno. Grad to prijavljuje nadležnim institucijama, a u ovom slučaju to je prosvjetna inspekcija. Preporuka je bila opomena pred otkaz. Postoji li neki prostor ravnateljice da uključi vlastitu procjenu, ali bitno je znati tko daje preporuke o odgovarajućim sankcijama. Napisali su sve po propisima, čekalo se očitovanja i po njima će se postupati”, izjavila je Dolenec i dodala:

“Osobno, nisam nazočila sastancima niti vidjela dokumentaciju pa ne mogu komentirati u detalje ovaj slučaj i reakciju na njega.”

Premijer Andrej Plenković paralelno s gostovanjem Dolenec na sjednici Vlade govorio je o paketu poreznih zakona koji se upućuju na drugo čitanje u Sabor, a trebali bi stupiti na snagu s početkom 2024. Između ostalog, glavna tema bilo je devet poreznih zakona, među kojima i zakonu o porezu na dohodak, na dobit, lokalnim porezima, doprinosima…

Tom prilikom spomenuo je i da se na taj način povećava fiskalna autonomija gradova te da se ukida prirez. I, u svojevrsnu je zamku postavio čelnike lokalnih samouprava koji će propisati iznose poreza na dohodak jer im dao slobodne ruke. A baš je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio da će on biti onolik koliko ga maksimalno propisuje zakon.

Plenković o novom paketu mjera: “Pomoći ćemo onima kojima je to najpotrebnije”

“Ne mislim da je to bila zamka. Govorili smo o tome u svibnju i lipnju, kako vidimo sve ovo. Ne bih rekla ni da je to porezna reforma nego smicalica. U periodu smo kad gradovi bilježe suficit, baš kao i država. Ali, ne govori se da je nešto viška, zato to nije fer prema gradovima. Apsolutno, prihode koji dolaze iz poreza na dohodak trebamo i opravdavamo. Ono što je važno, a nije dovoljno jasno, to plaća samo polovica Zagrepčana koja je u gornjem rasporedu plaća. Isto se odnosi i na prirez. Drugo, i da dignemo te maksimalne stope, svima će plaće ići gore. I ovima u donjoj distribuciji i ovima u gornjoj. Kad bismo samo ukinuli prirez, izgubili bismo dva mjesečna redovna prihoda, što nijedan proračun ne bi mogao podnijeti. Radi se o oko 200 milijuna eura”, objasnila je Dolenec.

Bez obzira na te argumente, kritike ne dolaze samo s državne, nego i lokalne razine. U Skupštini kažu da ne znaju po kojim se to izračunima bilježe toliki gubici.

“Otkud nam podaci? Dobili smo iz od Porezne uprave i brojke su službene. Zato smatram da ćemo opravdati prihode kroz investicija. Što se vidi i sad kroz sve projekte od 50 ili više milijuna eura. Zagrepčani će to vidjeti.”

Tomašević: Gradski stan plaćaju 140 eura, a imaju 5.000 eura neto… Ne može više tako

Što sa zaraslom travom, komarcima, otpadom, divljim svinjama… Ostavlja se dojam da je Zagreb zapušten grad. Gradonačelnik za to krivi oluju, iako su svi spomenuti problemi postojali i prije.

“Nismo poricali da je Zrinjevac ove godine kasnio s košnjom, samo smo obrazlagali da je to razumljivo s obzirom na oluju 19. srpnja, koju su mnogi Zagrepčani preskočili jer nisu bili tu pa je nisu svjesni. Mislim da se javnost slaže da smo grad vrlo brzo doveli u operativno stanje. Tu smo već treće ljeto, 2021. i 2022. je sve bilo ok. Izvanrednih situacija bit će još, zato smo dopustili Holdingu dodatna zapošljavanja. Što se otpada tiče, postigli smo mnoštvo ciljeva kroz manje od godinu dana. Izazova još ima u nekim gradskih četvrti, ali tamo nedostaju kultura i volja za promjenom navika. Mi se trudimo biti još bolji, ali da moramo više educirati i sankcionirati, moramo”, zaključila je Danijela Dolenec.

