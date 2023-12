UŽIVO Tomašević: Neugodan miris ne bi trebao biti opasan za zdravlje građana

Podijeli :

N1 / Nataša Vidaković

U ponedjeljak ujutro došlo je do novog odrona smeća na zagrebačkom odlagalištu otpada Jakuševec, pri čemu su, prema posljednjim informacijama, ozlijeđena tri radnika, od kojih jedan teže. Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević i zamjenici Danijela Dolenec i Luka Korlaet održavaju press konferenciju o situaciji na Jakuševcu.

Izjavu Tomislava Tomaševića pratite UŽIVO na N1 televiziji ili na ovom linku.

Podsjetimo, radnije danas gradonačelnik je posjetio lokaciju i izvijestio da je dovoz smeća na Jakuševec, gdje se jutros dogodio novi odron, suspendiran, mjerenja ne pokazuju prekoračenja graničnih vrijednosti te je zatražio hitan sastanak s Vladom kako bi se konačno zatvorilo to odlagalište.

CIOS nakon novog odrona na Jakuševcu: “Sve radimo prema planovima Holdinga” Smrad s Jakuševca proširio se diljem Zagreba: “Užasno smrdi, grozno. Kako je tek ljudima tamo…” Bivši Bandićev pročelnik pustio snimku: “Eksplodirao je Jakuševec, čovjek je ostao bez ruke”

“Teško ozlijeđen radnik je stabilno, van životne opasnosti”, rekao je Tomašević dodajući da se čuo s njegovom obitelji i ponudio svu pomoć. Ostali radnici su bili ili lakše ozlijeđeni ili u stanju šoka pa su pušteni na kućnu njegu.

“Što se tiče kvalitete zraka, imamo cijelo vrijeme mjernu postaju, no tražili smo i dodatna mjerenja. Ona su pokazala da plinovi koji uzrokuju neugodan miris, sumporovodik i amonijak, prva mjerenja su pokazala da su ispod graničnih vrijednosti što znači da neugodan miris ne bi trebao biti opasan za zdravlje građana. NZJZ Andrija Štampar će svakih nekoliko sati obavještavati javnost o rezultatima mjerenja. Nema direktne ugroze, nadamo se da će tako i ostati”, rekao je.

“Prema neslužbenim informacijama iz Državnog inspektorata na jednom dijelu se neće dozvoliti daljnje odlaganje otpada. Nadamo se da će normalno odlaganje krenuti već sutra. Kako ćemo dobiti nove informacije, obavještavat ćemo javnost”, dodao je. O sastanku s Vladom otkrio je:

“Vezano za sastanak u Vladi, čuo sam se s predsjednikom Vlade. Želimo razgovarati o tri hitne teme da se konačno zatvori odlagalište Jakuševec, a otvori Resnik. Tu je pitanje financiranja. Očekujemo informaciju koliko novaca možemo očekivati iz EU fondova. Drugo pitanje je vezano uz lokaciju. Centar za gospodarenje otpada u Resniku potvrđen je nakon odluke, više puta. Mi nemamo dvojbi da je Resnik najbolja lokacija za takvo postrojenje koje s obzirom na najmodernije tehnologije će biti takvo da neće imati utjecaja na kakvoću života. Danas je gradski HDZ spomenuo Resnik u negativnom kontekstu. Nadam se da je to nesporazum jer su za njega glasali i 2017. i 2018. Treće pitanje je pitanje Zagrebačke županije. Mi smo službeno tražili da taj Centar za gospodarenje otpadom ne bude zajednički sa Zagrebačkom županijom jer je upravo to razlog što se 20 godina nije izgradio. Inzistiramo da ovo bude postrojenje samo za Grad Zagreb. Vjerujem da je svima u interesu nakon 20 godina obećanja zatvoriti Jakuševec. Mi smo to obećali, na tome radimo, ali nijedna županija to ne može sama. Nužan je konsenzus između Vlade i Grada.”

Odgovarajući na pitanja novinara o odlaganju umjesto na kompostanu, rekao je: “Nigdje se danas neće odlagati otpad s obzirom na očevid. Vidjet ćemo dalje s Državnim inspektoratom. Očekujemo da će krenuti već idući dan na dijelu plohe koji nije zahvaćen ovim odronom.”

Uskoro opširnije…

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Plenković: Procjena SOA-e je da imamo dvije ekstremističke skupine Objavljen popis: Ovo su najbolji doktori i doktorice u Hrvatskoj!