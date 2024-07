Glavina iz Pariza za N1: Kršćanin sam. Smetala mi je asocijacija na Isusovu posljednju večeru kod otvaranja Igara

Podijeli :

Neva Zganec/PIXSELL

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina u Dnevniku N1 Ankom Bilić Keserović komentirao je otvaranje Olimpijskih igara u Parizu, kao i dosad neviđene mjere sigurnosti kojima svjedočimo.

Bio je na spektakularnom otvaranju Igara, koje izaziva polemike zbog određenih dijelova, za neke kontroverznih. Kako je on to doživio?

“Nisam u potpunosti sretan zbog nespretne asocijacije na Isusovu posljednju večeru. Kao kršćaninu mi to smeta, moram priznati, ali osim toga, bio je to pravi spektakl”, rekao je ministar i dodao da je izazovno sve što se tiče osiguranja na Igrama, ali da je potrebno zbog potencijalnih prijetnji.

Oko uspjeha hrvatskih sportaša je optimist, a kroz smijeh je komentirao dramatičnu pobjedu rukometaša nad Japanom.

“Raduje me što imamo više sportaša u odnosu na Tokio i to je potvrda da radimo dobro pa moramo tako nastaviti i dalje.”

Ipak, Olimpijske igre, kao i Europsko nogometno prvenstvo nešto ranije, utječu na turističku sezonu.

“Naravno da utječe, to je nešto što komuniciram od prvog dana i logično je. U srcu smo turističke sezone i na najvećoj turističkoj destinaciji na svijetu, a to je Europa, imamo dva velika događaja. Normalno da su oni koji žive u Njemačkoj i Francuskoj ostali kod kuće, a to motivira i one koji iz dalekih destinacija dolaze u Europu, žele svjedočiti takvim događajima. Ali, sve to je kako smo očekivali i imamo mali utjecaj tih događanja na turistički promet. Siguran sam da će se nakon tih manifestacija povećati broj gostiju.”

Pohvalio je predsezonu i aktualne brojke u turizmu, koja bilježi dobre rezultate, bez obzira na sve “vanjske faktore”. Ali, djelatnicima u turizmu sve to smetam, iako je sezona duža nego prije.

“Želimo ravnomjerniju i raznovrsniju raspodjelu gostiju u Hrvatskoj. Kad pogledate po svim kapacitetima, imamo brojne slobodne krevete u Hrvatskoj i o tome treba komunicirati. Tema održivosti je bitna pa treba propitkivati činjenicu da nam ponuda premašuje potrošnju. Potrebno je nuditi nešto u smjeru s onime što imamo. Ne postoji gost koji je nezadovoljan ako je dobio kvalitetu za ono što je platio. U suprotnom, to se jako brzo vrati”, naglasio je ministar i savjetovao svima koji su uključeni u hrvatski turizam da ne moraju biti jeftiniji od Italije ili Španjolske, ali ni da ne smiju biti skuplji.

Ponovio je više puta da treba biti sve bolji iz godine u godinu jer se samo tako može konkurirati. U tom smjeru su neki hrvatski gradovi pokrenuli peticiju da se ograniči broj smještaja koji nude noćenje turistima.

“Dobro je o tome imati javnu raspravu jer ne žive svi od turizma i kratkoročni najam je jedna od negativnih stvari u turizmu jer podiže cijene nekretnina. Želimo komunicirati o tome, a kroz novi zakon i pravilnike omogućili smo gradovima ograničavanje kapacitete smještaja pa će to moći samostalno. No, planiramo i nešto napraviti horizontalno. Radimo na ovome i građani ne moraju biti zabrinuti”, zaključio je ministar Tonči Glavina.

