Tri grada najavila božićnice za umirovljenike, evo o kojim se iznosima radi

Pixabay/ilustracija

Nakon Umaga i Križevaca, Zaprešić je treći grad koji je i za 2024. godinu potvrdio isplatu božićnica umirovljenicima. Pozvani su svi umirovljenici s prebivalištem u Gradu Zaprešiću da ostvare svoje pravo na jednokratnu potporu u povodu božićnih blagdana za 2024. godinu. Otkrili su i iznos božićnice koja će se dijeliti zaprešićkim umirovljenicima.

Jednokratna potpora će se podizati u Fini

Prijave su već krenule, a zaprimaju se do zaključno 24.01.2025. godine u Pisarnici Gradske uprave, Nova ulica 10 ili poštanskim putem na istu adresu. Jednokratna potpora za 2024. godinu iznosi 40 eura bez obzira na visinu mirovine, piše Informativni centar Zaprešić.

Pravo na isplatu ostvaruju svi umirovljenici s prebivalištem na području Grada Zaprešića koji su prijavljeni u Evidenciju umirovljenika Grada Zaprešića i zatraže isplatu u utvrđenim rokovima. Isplate jednokratnih potpora vršit će se u svim Poslovnicama Fine, u razdoblju od 11.studenoga ove godine do 31. siječnja 2025. godine. Prijave umirovljenika koji još nisu uvršteni u evidenciju se vrše putem obrasca zahtjeva na kojem su vidljivi ime i prezime, adresa, osobni broj umirovljenika (OBU) i osobni identifikacijski broj (OIB). Prilikom prijave potrebno je uz sebe imati osobnu iskaznicu i rješenje o mirovini ili zadnji odrezak od mirovine.

Veća božićnica nego u 2023. godini

Umirovljenici koji se prijave zaključno s danom 05. studenoga ostvaruju pravo na isplatu jednokratne potpore od prvog dana isplate, odnosno od 11. studenoga Umirovljenici koji se u Evidenciju prijave nakon 05. studenoga moći će jednokratnu potporu preuzeti u Fini od 19. studenoga, odnosno prvog dana tjedna koji slijedi nakon tjedna u kojem je izvršena prijava.

Istekom rokova za prijavu i utvrđenih rokova za isplatu prestaje pravo na preuzimanje jednokratne potpore umirovljenicima. Podsjetimo, prošle je godine u više od 120 gradova i općina podijeljena božićnica umirovljenicima. Umirovljenici s prebivalištem na području Grada Zaprešića su tada dobili jednokratnu potporu u iznosu od 30 eura što je 10 eura manje nego što će to biti ove godine, piše Mirovina.hr.

Križevci nisu naveli iznos

Javni poziv za ostvarivanje prava na božićnice u 2024. godini raspisali su Križevci. Uvjet za božićnice u Križevcima je da visina ukupnih mjesečnih prihoda osobe ne smije biti veća od 350 eura. Cenzus je mali, no za 50 eura veći je nego lani.

Zanimljivo, iz tamošnje gradske uprave ne otkrivaju i iznos same pomoći za blagdane, piše Mirovina.hr. To će, kako kažu, utvrditi naknadno posebnim zaključkom, a ovisno o broju zaprimljenih prijava. Prijave se podnose na obrascu s traženim prilozima te se dostavljaju u Pisarnicu Grada Križevaca radnim danom od 8 do 13 sati ili na e-mail adresu [email protected].

Božićnica u Umagu

I Umag je ranije objavio važnu vijest za umirovljenike i osobe starije od 65 godina koje nemaju druga primanja. Mijenja se cenzus za dodjelu božićnice s 300 na 500 eura, dok su iznosi koje će dobiti od 100 do 600 eura.

Umag je prošle godine dijelio božićnice umirovljenicima u iznosu od 600 eura i bio je rekorder s obzirom na druge gradove i općine. Ove godine je odlučio ponoviti isto, ali je podigao i cenzus za primanje božićnice pa je on tako umjesto dosadašnjih 300 eura, sada 500 eura.

Božićnicu će dobiti umirovljenici i osobe bez ostalih primanja starije od 65 godina koje imaju prebivalište na području grada Umaga u neprekidnom trajanju od najmanje pet godina prije dana podnošenja zahtjeva, a čiji su mjesečni prosječni primici od 1. siječnja do dana podnošenja zahtjeva do 500 eura, piše Mirovina.hr.

