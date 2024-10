Ovo je pravi razlog zašto se ljudi počinju debljati oko struka

Podijeli :

Shutterstock/Ilustracija

Prema najnovijim istraživanjima, ljudi u srednjim godinama teže skidaju salo s trbuha, kako muškarci tako i žene. Čak i oni koji su bili mršavi u mladosti mogu dramatično dobiti na kilaži u srednjim godinama.

Stručnjak za mršavljenje dr. Neerav Padlia tvrdi da je čak i tada kilograme lako kontrolirati. Samo trebate razumjeti što uzrokuje debljanje i prilagoditi se tome.

Znanstvenici izračunali u kojoj dobi je najveća vjerojatnost za debljanje

Hormoni diktiraju sve

Kako uđete u tridesete, razina hormona u vašem tijelu opada. To je razlog zašto metabolizam počinje raditi sporije, a što sporije radi, to se više deblja. Naime, tada se sagorijeva manje energije, a više se masti pohranjuje u tijelu, piše krstarica.com.

Istraživači su otkrili da to za prosječnog muškarca i ženu, u dobi od 35 do 55 godina, znači dodatnih 450 do 900 grama svaku godinu.

Stanje kod muškaraca

Visoke razine testosterona odgovorne su za održavanje mršavog i mišićavog izgleda.

Također, pomaže u izgradnji mišića, ubrzava metabolizam i smanjuje rizik od dijabetesa.

“Ali, nakon 30. godine razina testosterona prirodno se počinje smanjivati ​​za oko jedan posto godišnje”, objašnjava dr. Padlija.

To pak potiče tijelo na pohranjivanje masnoće, posebice u području trbuha, što nije samo estetski nego i zdravstveni problem jer povećava rizik od srčanih bolesti i dijabetesa.

Stanje kod žena

Žensko tijelo ima delikatnu ravnotežu progesterona i estrogena tijekom plodnog razdoblja života. Poznato je da viša razina estrogena povećava stvaranje masnog tkiva. Kod mlađih žena razina oba hormona je jednaka. Ali, od 35. godine života, razine oba hormona se smanjuju, što na kraju dovodi do menopauze.

“No, razina progesterona se brže smanjuje, što uzrokuje stvaranje masnih naslaga oko struka”, dodaje ovaj stručnjak.

Što se još događa kod oba spola?

Pad razine hormona dovodi do smanjenja mišićne mase i kod muškaraca i kod žena. A, kako je mišićno tkivo jedan od glavnih potrošača glukoze u tijelu, teže se gubi višak kalorija, što dovodi do nakupljanja naslaga na trbuhu.

