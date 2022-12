Tri velike obrane za novo četvrtfinale: Livaković ušao u povijest

Hrvatska nogometna reprezentacija izborila je četvrtfinale Svjetskog prvenstva u Kataru pojedom nad Japanom. Ukupni rezultat nakon penala bio je 4-2, a heroj dana je zasigurno Dominik Livaković, vratar Hrvatske koji je obranio tri penala.

Livaković je treći vratar koji je upisao tri obrane na jednom izvođenju jedanaesteraca na Svjetskom prvenstvu.

Prije njega su to učinili Portugalac Ricardo 2006. protiv Engleske i još jedan hrvatski vratar, Danijel Subašić protiv Danske 2018. godine.

3 - Croatia’s Dominik Livakovic is the third goalkeeper to make three saves in a single World Cup penalty shootout after Portugal’s Ricardo in 2006 versus England and Croatia’s Danijel Subasic versus Denmark in 2018. Hero. pic.twitter.com/7BrtzYZbmM