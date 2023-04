Troskot: Don Corleone Plenković odrješito daje instrukcije Dobroniću

Podijeli :

Zastupnik Mosta u Gradskoj skupštini Zvonimir Troskot bio je gost N1 Studija uživo.

“Govor predsjednika Vlade Andreja Plenkovića na jučerašnjoj presici nije ništa drugo nego dociranje i instrukcija predsjedniku Vrhovnog suda Radovanu Dobroniću suda da bi se trebao ponašati kao glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek koja je, slobodno ću reći, pravna tajnica na telefonu s premijerom koji joj daje naputke. Sva sreća da postoji javno tužiteljstvo EU-a koje će preuzeti sve ove državne predmete što državna odvjetnica po naputku Andreja Plenkovića nije isporučila i da će doći do procesuiranja određenih ministara”, rekao je saborski zastupnik Zvonimir Troskot te je dodao: “Don Corleone Plenković odrješito daje instrukcije predsjedniku Vrhovnog suda da se treba ponašati onako kao on zahtjeva, kao što to zahtjeva i od svih unutar poitičkog i pravnog sustava”

“Mi smo došli reći da je car razgoljen, razgoljena je cijela situacija koja se veže na njega i kroz pravosuđe i državna poduzeća poput HEP-a. Nadamo se da predsjednik Vrhovnog suda neće podleći pritisku. Pisali smo u ime Mosta da nam se očituje HANFA i kaže nam po kojem rješenju je državno odvjetništvo odbilo izvještaj Hrvatske agencije gdje se dokazalo da je INA kršila zakon o trgovačkom društvu. Ni HANFA sama ne zna zašto je to odbijeno, a i to je vezano za Plenkovića i to je stvar političke odluke. Vide se obrasci u državnom odvjetništvu, državnim poduzećima, državnim odborima kojima upravlja Plenković. Stvarno je opasna jer klizimo u jednu provaliju gdje svi moramo pozdravljati Plenkovića sa Ave Andrej”, rekao je Troskot.

Isto tako, Troskot kaže: “Amplitude u Plenkovićevom ponašanju su poprilično opasne. S jedne strane podržava Istanbulsku konvenciju, onda na određen način razgovara s Dalijom Orešković pa onda opet glumi žrtvicu kojoj prijete. Svatko tko je progovorio postaje Pedro za žrtvovanje. Ministar Davor Filipović će biti žrtvovan jer je već sad po percepciji glavnog predatora Plenkovića došao u offside. Ovo je definitivno početak kraja ministra Filipovića koji je jasno dao do znanja kako kao jedini član skupštine HEP-a nema nikakav utjecaj na HEP”, kazao je Troskot.

On navodi kako je Filipović rekao da se drušveni novac koristi kao bankomat bez pinova.

“Filipović se vrlo vjerojatno boji za svoj život, govorimo o milijardama kuna. Drugo, Filipovićeva karijera je vezana za fakultet koji je financiran od države i tu ga se može ucjenjivati. Plenković šalje poruke predsjedniku Vrhovnog suda u stilu mafijaškog obračuna. Glavna državna odvjetnica bi trebala biti najčuvanija osoba u Hrvatskoj i to bi značilo da se ide u obračun s kriminalom. Filipović je vrlo jasnom porukom vratio lopticu Plenkoviću”, zaključio je.

