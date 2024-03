U DIP pristigle samo dvije kandidature

Podijeli :

Grgo Jelavic/PIXSELL

Od prošle subote, 16. ožujka, do danas, DIP je zaprimio samo dvije kandidature, a za ovaj tjedan, u subotu, najavljena je još samo jedna, Udruge Roma Korak po korak. Sve one su za 12. jedinicu u kojoj osam svojih zastupnika biraju nacionalne manjine.

Zaprimljene su kandidature Nacionalne koordinacije Bošnjaka u Hrvatskoj – Bošnjaci zajedno! i Saveza Roma u Hrvatskoj „Kali sara“ čiji su kandidati Armin Hodžić i Veljko Kajtazi. DIP do subote, 23. ožujka izborne liste odnosno kandidature, zaprima u svojoj zgradi u Visokoj 15, a od subote u zgradi Hrvatskog sabora.

Od utorka, 19. do subote, 23. ožujka liste i kandidature zaprima od 9 do 15 sati. U saborskoj zgradi na Trgu svetog Marka 6, u subotu, 23. i nedjelju, 24. zaprimat će ih od 10 do 16 sati, u ponedjeljak, 25. i u utorak, 26. ožujka od 9 do 17 sati, a u srijedu, 27. i u četvrtak, 28. ožujka od 9 do 20 sati.

Posljednjeg dana na predaju listi i kandidatura, na Veliki petak, 29. ožujka, zaprimat će ih od 9 sati do ponoći. Kod ulaska u Sabor sve osobe koje u njega ulaze moraju proći identifikacijsku i protudiverzijsku kontrolu.

Iz DIP-a podsjećaju da predaju liste odnosno kandidata treba najaviti. Obrazac najave, koji je dostupan na DIP-ovoj mrežnoj stranici, popunjen se dostavlja DIP-u na adresu elektroničke pošte: [email protected].

Predlagatelji koji usprkos obavezi najave to ne učine, neće moći započeti sa predajom prijedloga sve dok DIP ne preuzme prethodne najave za to vrijeme.

