U kojim su sve misijama hrvatski vojnici diljem svijeta?

Iako tema NATO-ove sigurnosne pomoći i osposobljavanja Ukrajine (NSATU) izaziva žestoke rasprave u hrvatskom političkom prostoru posljednjih mjesec dana, činjenica je da, prema podacima Ministarstva obrane (MORH) iz svibnja ove godine, Hrvatska vojska sudjeluje u 12 operacija diljem svijeta.

Obveze koje Republika Hrvatska ima kao članica Europske unije i NATO saveza podrazumijevaju takve aktivnosti, ali NSATU dovodi do toliko polemika jer postoji bojazan da bi to značilo uključivanje Hrvatske u rat Ukrajine i Rusije. Iz NATO-a naglašavaju da ne postoji namjera rata s Rusijom, a navodno će na idući Odbor za obranu doći predstavnik Saveza kako bi to objasnio.

I dok se čeka konačna odluka, vrijedi podsjetiti gdje sve, u raznim operacijama, sudjeluje Hrvatska vojska. I gdje je sudjelovala…

“Punih 17 godina, od 2003. do 2020. godine pripadnici Hrvatske vojske bili su angažirani u Afganistanu, zajedno sa saveznicima i partnerima, od 2003. do 2015. godine u operaciji ISAF te od 2015. do 2020. godine u misiji potpore miru Odlučna potpora”, navode u MORH-u i dodaju:

“Nacionalna sigurnost ne počinje niti završava na granici Republike Hrvatske. To je jedan od razloga aktivnijeg uključenja u operaciju KFOR i ostale NATO aktivnosti. Od svibnja 2021. godine uz zrakoplovnu sastavnicu u operaciji KFOR sudjeluje i jedna motorizirana pješačka satnija Hrvatske kopnene vojske. Koliki je doprinos Hrvatske vojske UN operacijama dovoljno govori podatak da je do danas, na razne dužnosti u okviru UN-a, ukupno upućen 1581 pripadnik OS RH.”

Dakle, trenutačno 354 pripadnika Hrvatske vojske sudjeluje u 12 operacija – od toga u dvije NATO operacije, tri UN operacije i dvije EU operacije, jednoj operaciji koalicijskih snaga, jednoj NATO misiji te tri NATO aktivnosti. Oružane snage Republike Hrvatske (OSRH) sudjeluju u NATO operacijama, misijama i aktivnostima s ukupno 334 pripadnika.

GDJE SU SVE HRVATSKI VOJNICI Kosovo (NATO) U operaciji KFOR na Kosovu provodi se redovita rotacija između 40. i 41. HRVCON-a gdje se trenutno nalazi 150 pripadnika sa zrakoplovnom sastavnicom s helikopterom Mi 171Sh. Sredozemlje (NATO) U operaciji Sea Guardian u sastavu 9. HRVCON-a sudjeluje raketna topovnjača HRM-a RTOP-42 “Dubrovnik” i 33 pripadnika OS RH. Irak (NATO) U misiji Irak (NMI) provodi se redovita rotacija između 10. i 11. HRVCON-a gdje se trenutno nalazi 13 pripadnika. U NATO DCM (Deployable Communication Modul – Razmjestivi komunikacijski modul) u Republici Irak sudjeluje jedan pripadnik. U Operaciji koalicijskih snaga (Operation Inherent Resolve) u Iraku sudjeluju ukupno dva pripadnika Oružanih snaga kao stožerno osoblje Poljska (NATO) U aktivnosti Ojačane prednje prisutnosti u Republici Poljskoj (eFPBG-POL) nalazi se 13. HRVCON sa 69 pripadnika. Mađarska (NATO) U aktivnosti Ojačane budnosti u Mađarskoj (eVABG-HUN) nalazi se 4. HRVCON sa 64 pripadnika. Bugarska (NATO) U aktivnosti Ojačane budnosti u Republici Bugarskoj (eVABG-BGR) nalazi se 1. HRVCON sa četiri pripadnika. Europska unija U EU operacijama potpore miru NAVFOR ATALANTA i EU NAVFOR MED – IRINI sudjeluju ukupno četiri pripadnika kao stožerno osoblje. Ujedinjeni narodi U misijama UNMOGIP u Indiji i Pakistanu, MINURSO Zapadna Sahara i UNIFIL u Libanonu sudjeluje ukupno 14 pripadnika Oružanih snaga na dužnostima vojnih promatrača.

