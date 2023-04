“Ubojstvo u Zagrebu nije izolirani incident, bit će i ubuduće toga”

Podijeli :

Kriminalist Dubravko Klarić u Dnevniku N1 komentirao je ubojstvo u zagrebačkom klubu Ritz kao i što bi se moglo dalje događati. Istaknuo je da se ovakvi događaji mogu očekivati i u budućnosti jer se kriminalni milje uvijek veže uz neki oblik nasilja.

Komentirajući kako bi se moglo okarakterizirati kazneno djelo, može li se raditi o ubojstvu na mah s obzirom na više ispaljenih hitaca, Dubravko Klarić je rekao:

“Izgleda kao trenutna situacija, preddeliktni odnos postoji. Ostaje puno okolnosti koje treba raščistiti, oko oružja, kako je uneseno, a pojavljuju se i suspendirani policajac koji je legalno posjedovao oružje i rezultat je propucavanje i smrt.”

“Kamera je dosta, a koliko su tehnički ispravne, pokazat će istraživanje. Kod takve situacije, to je kapitalno kazneno djelo, ubojstvo, više je metaka ispaljeno, normalno da kolege neće još dati detalje oko samog pucanja. Namjera je bila jasna, ubojstvo, a je li na mah, krajnja nužda, obrana ili neki drugi moment, to će pokazati istraga. Pitanje je što će pravosudni sustav prihvatiti u samom postupku kao okolnost za kvalifikaciju kaznenog djela”, dodaje.

Ističe da čvrstu namjeru u ovakvim slučajevima nije lako odrediti:

“Kad se to kvalificira, čvrsta je namjera kad je više metaka, ali to ne mora biti. Sjećam se iz svoje prakse da smo imali slučajeve da je počinitelj ubojstva osjećao psihički stres pa je počeo pucati na sve što se miče, lišće, kokoši… Laički, to je stanje u kojem je čovjek u velikom stresu, i to se može dogoditi. Očita je čvrsta namjera ubojstva kod odabira vatrenog oružja, ali u ovoj situaciji se sve to čini klimavo, ali pokazat će se i za što će se uhvatiti i obrana u tome svemu. A okolnosti koje su slijedile, to je kriminalni milje koji je pristutan na području cijele Hrvatske.”

Smatra da se pregledi na ulasku u klub mogu pojačati: “Svi bi trebali biti pregledani, to je bitan moment. Tu se podrazumijevaju i noževi, penderci i drugi predmeti koji mogu ozlijediti. A kako se unijelo? Kao na utakmice, idealno bi bilo imati detektor metala, ali treba i pregled pa bi se moglo spriječiti.”

Na pitanje je li Zagreb siguran, ističe da jest unatoč činjenici da ovo nije izolirani incident i da će se takvi obračuni događati i u budućnosti:

“Nažalost, ovo nije izolirani incident i bit će i ubuduće toga, nemojmo se zavaravati da neće. Postoji preventivna politika, ali neke se stvari ne mogu prevenirati. Treba ih prihvatiti. Bitno je što naš sustav dobro reagira, pogotovo kolege iz policije, ali to ipak ne zadovoljava običnog građanina. Zagreb je siguran grad, ovisno kako gledate. Niz je parametara koji čine sigurnost u gradu – financije, uređenje… Kriminalni milje je takav, nasilje je pristupno, veže se uz kriminal.”

